Capa-nagydíjat ért a román templomépítési láz

Negyedik alkalommal adta át a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ a 2014 októberében alapított Robert Capa Magyar Fotográfiai Nagydíjat. Az öttagú nemzetközi zsűri által odaítélt elismerést ezúttal Bánhegyesy Antal kapta a korábban az Indexen is bemutatott, Ortodoxia című anyagával.

(Fotó: Bánhegyesy Antal)

A Kolozsváron született Bánhegyesy Antal több mint tízezer kilométert utazott, hogy megörökítse a templomépítési láz nyomait Romániában, ahol a rendszerváltás óta – a fotós kutatásai szerint – több mint hétezer ortodox templom épült, ezen felül pedig rengeteg van épülőfélben még ma is.

(Fotó: Bánhegyesy Antal)

“Sokszor tetten érhető a reprezentációs szándék, főutak mellé, látványos helyszínekre kerülnek a templomok. A közelükben viszont nincs egy falu sem, jogosan merülhet fel a kérdés, hogy ki fog ezekbe járni”

– mondta Bánhegyesy Antal a sorozat kapcsán.

(Fotó: Bánhegyesy Antal)

A Capa-nagydíj 2019 első zsűrije Bánhegyesy Antal Ortodoxia című anyaga mellett Hajdú D. András Szofi élete, valamint Hermann Ildi Az utolsó túlélők - itthon maradt magyar zsidók hiányzó történetei című sorozatáért ítélte oda a nagydíj ösztöndíjait tavaly októberben.

A 2019 januárjában, 40 éves korában elhunyt Hermann Ildi az Indexen is közölt cikk- és portrésorozata áprilisban posztumusz kötet formájában is megjelent. Hermann Ildi Amerikába elszármazott magyar holokauszttúlélőket keresett fel New York-i otthonaikban, hogy meghallgassa a történetüket, feljegyezze, hogyan élték túl a vészkorszakot, valamint fényképeken is megörökítse őket. “Nem az volt a cél, hogy a holokausztról újat mondjak, hanem hogy olyan történeteket mutassak meg képpel és szöveggel, amelyeket eddig nem ismertünk” – mondta egy interjúban Hermann Ildi.

(Fotó: Hermann Ildi)

Hajdú D. András Szofi élete című sorozata a mélyszegénységben élő családok küzdelmeit mutatja be egy mostanra hároméves roma kislány, Bordács Loretta Szófia mindennapjain keresztül. A fotográfus 2016 nyarán ismerte meg Szofi szüleit, a Heves megyei Tiszanánán élő Vikit és Jokát. “Ismeretlenként kopogtam be az ajtajukon, és pár óra beszélgetés után furcsa déjà vu érzésem támadt: ismerem az életüket, a problémáikat, és ismerem őket is” – írta róluk.

(Fotó: Hajdú D. András / Capa Központ)

A Capa-nagydíj 2019 kiállítás november 4-ig ingyenesen megtekinthető a Capa Központban.