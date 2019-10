Eurovíziós indulás helyett Petőfi-díjakat osztogatnak majd A Dalban

A Dal 2020 már csak az év magyar slágeréről és nem az Eurovízió magyar indulójáról fog dönteni, írja az MTI. Sok portál értelmezte ezt úgy, hogy ezzel Magyarország nem vesz részt az Eurovízión. Ez egyelőre nem tudható: ezzel kapcsolatban megkérdeztük az MTVA-t, várjuk válaszukat.

Pénteken indult el a jelentkezés A Dal 2020-ra, ahol az eddigiekhez képest egy fontos változás biztosan történt. A jelentkezők a pályázati felhívásban idén már sehol sem láthatták az Eurovíziós Dalfesztivál nevét. A Dal készítői ugyanis úgy döntöttek, hogy jövőre az eurovíziós indulás helyett inkább a magyar könnyűzenére fókuszálnának és a helyi tehetségeket fogják segíteni. A Duna TV médiaszolgáltatási igazgatója azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy

jövőre szeretnénk közvetlenül is segíteni a műsor nyertesének karrierjét, ehhez pedig olyan nyereménycsomagot állítottunk össze, amelyből a kezdő és a már pályájukon előrébb tartó előadók egyaránt rengeteget profitálhatnak.

És hogy mi A Dal nyertesének szánt nyereménycsomag pontosan? Az első helyezett olyan dolgokhoz juthat a verseny után, mint

megjelenések a Duna TV-n

fellépések a hazai legnevesebb fesztiválokon

kiemelt promóció a Petőfi Rádióban

mi több, még a Petőfi Zenei Díj "év dala" elismerést is megkapja.

Utóbbi, a Petőfi-díj mondjuk eddig sem járt túl messze A Dal nyerteseitől, mi is megírtuk, hogy idén például a korábbi A Dal győztese, Pápai Joci - Az én apám című száma úgy lett az év dala, hogy hosszú évek után idén Magyarország be sem tudott kerülni vele az Eurovízió döntőjébe. A Dalban egyébként emellett még A Dal 2020 Legjobb Dalszöveg Írója vagy A Dal 2020 legjobb akusztikus felvétele kategóriákban is osztanak majd ki különdíjasokat - ezek a nyertesek pedig szintén megkapják a Petőfi Zenei Díj azonos nevű díját is. Összességében tehát nagyjából

átalakítanak egy műsort arra, hogy kiosszák a Petőfi-díjat ahelyett, hogy Eurovízióra válogatnának

A Dalban idén egyébként történtek más változások is. Az online jelentkezési felületen például csak 2019. március 1. után bemutatott magyar nyelvű dalokkal lehet nevezni, a produkció pedig maximum 10 fős lehet.

(Nyitókép: Pápai Joci ünnepel miután megnyerte A Dal 2019 televíziós versenyt 2019. február 23-án. MTI/Mohai Balázs)