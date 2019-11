Előadás közben szakadt le egy londoni színház mennyezete

Előadás közben szakadt le a londoni Piccadilly Színház mennyezetének egy darabja, többen megsérültek - írja az MTI. A Denman utcai színházban Arthur Miller darabját, az Ügynök halálát adták elő szerda este, a nézőtér tele volt. A mennyezet egy darabja valamivel este nyolc óra előtt szakadt le, több nézőt beterítve a törmelékkel. A BBC úgy tudja, hogy öt néző kisebb sérülést szenvedett, kórházban látták el őket. A rendőrség közlése szerint az előadást azonnal leállították és biztonságban kiürítették az épületet. Több mint ezer embernek kellett elhagynia a színháztermet.

A színművet hétfőn kezdték játszani. Az ügynököt, Willy Lomant játszó Wendell Pierce sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. A közösségi médiában megosztott videofelvételen az amerikai színész a Piccadilly Színház előtt áll, arra kérve a nézőket, hogy térjenek vissza és nézzék meg az előadást. "Megtiszteltetés, hogy ma este eljöttek. Nagyon sajnáljuk, ami történt" - mondta.

Iain Haddow, a BBC munkatársa is a nézőtéren ült. Arról számolt be, hogy a baleset az előadás kezdete után nagyjából 20 perccel történt. Elmondása szerint a mennyezet leszakadása előtt folyamatosan csepegett a víz, ami egy idő után vízfolyássá alakult, bár az eső nem esett. Hozzátette, hogy a színház homlokzata és a tető fel van állványozva. A színház még nem jelentette be, mikor nyitnak újra.

Londonban néhány éve már történt hasonló eset: 2013 decemberében 76 ember sérült meg, közülük heten súlyosan, amikor az Apollo Színház mennyezetének egy darabja előadás közben a nézőkre szakadt.