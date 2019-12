Az RTL Híradó presztízse óriási erőt ad nekünk

A Food Network a kedvenc tévéje, és már követni sem tudja, milyen pletykák forognak az RTL Magyarország eladásáról. Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója járt nálunk a Kultrovatban. A hazai média egyik meghatározó szereplőjének érdekes pályát írt le a karrierje, hiszen amikor 1997-ben a TV2-nél kezdett el dolgozni, nemigen gondolhatta, hogy nem egészen húsz évvel később a legnagyobb (egyetlen?) rivális vezérigazgatója lesz. Az RTL Klubhoz 2000-ben került, még Dirk Gerkens regnálása alatt. 2008-ra kereskedelmi igazgató lett belőle, Gerkens távozása, azaz 2015 nyara óta ő a cég vezérigazgatója. 2008 óta állandó szereplője a Marketing&Media magyar médiaszereplőket rangsoroló Top50-es listájának, 2009 óta stabilan az első tízbe sorolják, 2015 óta pedig csak egyszer nem ő végzett az élen, 2018-ban, amikor is a szaklap Andy Vajnát hozta ki legbefolyásosabbnak. Az adás különlegessége, hogy Vidus Gabriella most először vállal podcastszereplést a magyar médiában.

A beszélgetés pár részletét szerkesztett formában kiemeltük azoknak, aki nem tudják eldönteni, érdemes-e belevágni a 48 perces kalandba (érdemes hát):

Amikor a GVH megtorpedózta az RTL Magyarország tervét, hogy megvegye a Centrál Média egy részét, akkor le is tettetek az ilyen terjeszkedésről?

VG: Amikor 2015-ben elkezdtük a dolgot, már megvolt a terv a digitális terjeszkedésre. Nyilvánvaló volt, hogy ilyen irányba kell elmennie a televíziónak - nemcsak azért, mert akkor ez volt a trendi, ahogy ugye most is, hanem azért, mert lehetett látni, hogy a technológia hamarosan eljut odáig, hogy nemcsak lineárisan fogunk tartalmat fogyasztani. Volt egy rakás olyan videós tartalmunk, amihez disztribúció kellett - elérése meg kinek van a display piacon? Az Index akkor éppen nem volt eladó, legalábbis legjobb tudomásom szerint, így a Centrállal akadtunk egymásra. Egyébként a GVH döntése, miszerint nem egyesülhet a két vállalat, egyrészt még mindig per tárgya, tehát mi ezt nem adtuk fel, másrészt hamarabb indította be a digitális terjeszkedésünk második fázisát, az RTL Mostot, amiből mára kinőtt az RTL Most+ is.

Pár éve, amikor az RTL-nek több baja is volt a kormánnyal, sokak szerint sokkal kritikusabb volt, mint mondjuk most, amikor mintha letekerték volna a Híradót - ráadásul megjelentek a kormányzati hirdetések az RTL Klubon is. Van a kettő között összefüggés?

VG: Nincs. Egy interjúban pont mostanában kérdeztek rá erre, én meg visszakérdeztem, hogy az újságíró kolléga maga is azt érzi, hogy a Híradó hangneme változott volna, vagy csak általános vélekedést tolmácsolt, mire azt momdta, hogy személyesen neki nem ez a véleménye. Az állami hirdetések egyébként tavaly decemberben jelentek meg a csatornán, de az első körben a sajtó nem is szúrta ki, amin őszintén elcsodalkoztunk, pedig készültünk rá, hogy lesznek kérdések. Nincs összefüggés a Híradó tartalma és a reklámblokkok között.

Mennyire vág húsba, hogy a Disney elviszi a tartalmait a saját streamingszolgáltatására két éven belül?

VG: Hogy mondjam... A Disney remek partner volt hosszú éveken át, a legutóbbi szerződéskötéskor jelezték, mi fog történni, tudomásul vettük. Alternatíva van, nagy amerikai stúdiókkal lehet úgy ahogy helyettesíteni, de egy Star Warst vagy Marvelt nem nagyon.

Lesz öt év múlva országos lineáris tévé, vagy a streaming teljesen megöli ezt a fajta tartalmat?

VG: Szerintem lesz. A nagy képernyő varázsa tagadhatatlan: aki az internetről fogyaszt tartalmat, amint meglát egy tévét, valahogy kivarázsolja rá a tartalmat.

