Februárban Banksy-kiállítás lesz Magyarországon

Hamarosan újra találkozhat a magyar közönség a világ leghíresebb street art művészének számító Banksy műveivel, a februárban nyíló, The Art of Banksy: Without Limits című kiállítás ugyanis Isztambul, Amszterdam, Melbourne, Toronto, Berlin és Párizs után Budapestre érkezik.

A Facebook-esemény szerint a kiállítást a Godot Kortárs Művészeti Intézet szervezi, a február első napján nyíló tárlat pedig mintegy 70 művön keresztül mutatja majd be Banksy művészetét a Kazinczy utcai Tesla Loftban. Belépőket április 30-ig lehet vásárolni.

Az Art of Banksy kiállítás behozza nekünk a világ különböző pontjain, mállott vakolaton, üres téglafalon vagy egy sivár felüljárón megjelent műveket a kiállítótérbe és újragondolva mutatja be az ismeretlen zseni alkotásait, hogy a művek esszenciális üzenetét festmények, fotók, printek formájában egy izgalmas kiállítási élménybe sűrítve közvetítse

– mondta Sáfár Zoltán, a Godot Kortárs Művészeti Intézet alapító-tulajdonosa.

Banksynek 2012 novemberében már nyílt egy kiállítása Kijárat az ajándékbolton át címmel a Műcsarnok alagsorában. Banksy milánói kiállításáról ebben a cikkünkben írtunk bővebben, Dismaland nevű antividámparkjáról pedig itt cikkeztünk.

(Borítókép: Emanuele Cremaschi / Getty Images)