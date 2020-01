Schobert: Roppant büszke vagyok a beszédemre, nem kérek bocsánatot

Az ATV Egyenes Beszéd című műsorának keddi vendége Schobert Norbert volt, akit a hatalmas hullámokat kiváltó Facebook-posztjáról kérdeztek. Arról a posztjáról volt szó, amelyben a szülés utáni túlsúllyal küzdő nőket ekézte, és arról beszélt, hogy a férfiak csak a nők testét, külsejét kívánják, úgyhogy amikor meghízik a nő, akkor a férfi először pornót néz, meg potencianövelőket kezd szedni, aztán elválik, mert a nő már nem kívánatos, feszes, szexi, ellenben ocsmány.

„Ez nem reklám volt?” – kérdezte Norbitól a műsorvezető, Rónai Egon.

Ez egy tudatos, megtervezett PR-bomba volt, ami nagyobbat robbant, mint terveztem

– mondta a fitneszguru, aki arról is beszélt, hogy nagyon sok párkapcsolatot tönkretesz az elhízás, és „az embereket jobban motiválja a hiúság, mint az egészségtudat, ezért a hiúságot kellett megkapargatnom, hogy megkapjam a legerősebb médiatámogatást” – hangsúlyozta.

Ez egy összetett probléma, te meg csak a nőket vádolod – érvelt a műsorvezető és a szintén vendégként meghívott Szentesi Éva, író, blogger. Erre Schobert azt válaszolta, hogy két videót csinált, az egyikben elmondta, hogy mi a férfiak, a másikban pedig, hogy mi a nők hibája. Szentesi szerint Norbi kijelentései a férfiakat is degradálják. Schobert szerint ez nem igaz, de a nők „sokkal inkább lelki alapon működnek”, és „a nők többet tűrnek, mint a férfiak” – érvelt Norbi.

A műsorvezető megkérdezte, hogy mit szól a posztja alá érkező kommentekhez. „A kommentek megnyugtattak” – kezdte a választ Schobert, majd így folytatta:

Roppant büszke vagyok a beszédemre, mert a kommentek sokkal durvábbak, mint a beszédem volt.

A műsorvezető próbálta meggyőzni azzal, hogy a nők teste megváltozik a szülések után. „Nem igaz” – replikázott Norbi, akinek Rónai Egon felhívta a figyelmét arra, hogy a nők énképén rengeteget ronthatnak az ilyen vélemények. „Az a célom, hogy megértsük, hogy az elhízás egy népbetegség, egy járvány” – ismételgette. Szentesi szerint a szexualitás nem csak azon múlik, hogyan néznek ki a felek, lehet szeretni egymás humorát, gondolkodását is. „Volt olyan párom is, aki kerekesszékes volt” – mondta az írónő. „Nem akarom most átélni a kerekesszékes állapotot” – válaszolt Norbi.

Rónai próbálta hangsúlyozni Schobertnek, hogy mondataival megbántott embereket. „Nem fogok elnézést kérni” – szögezte le a fitneszguru.

Ha ezt a médiabombát nem dobom be, akkor most nem beszélnénk az elhízásról.

Rónai megkérdezte Norbit, hogy szerinte a verbális bántalmazás is bántalmazás-e?

Lehet a stílusomon csiszolni, de jót akarok, és őszinte vagyok. És hiszek abban, amit teszek. Majd elmúlik a felém irányuló utálat

– mondta, majd hozzátette: „Fogyjanak le az emberek, legyen mindenki egészséges!”

Schobertet nagyon sokan bírálták a kijelentései miatt, nemcsak celebek, hanem politikusok is kritizálták, kormánypárti és ellenzéki oldalról egyaránt.

Amiket Norbi mondott, azt az angol nyelvterületen fat shamingnek (kövéralázásnak) hívják. Ezt egyes fogyókúraguruk népnevelési céllal, szándékosan vetik be, hogy így késztessék ügyfeleiket a gyorsabb súlycsökkentésre. Holott pszichológiai közhely, hogy a módszer hülyeség, és pontosan az ellenkező hatást érik el vele, mint amit gondolnak. Sőt, a fat shaming extrém esetben életveszélyes is lehet, ha valakinek depressziós és öngyilkossági gondolatai vannak.