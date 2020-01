Demeter szerint ha az írók visszaadják a Térey-ösztöndíjat, akkor majd odaadják másnak

Múlt hét kedden bejelentette a Petőfi Irodalmi Múzeum a Térey-ösztöndíjasok listáját, amit Bartók Imre visszautasított, és akit cserébe kivették az Irodalom Éjszakájának programjaiból. A retorzió miatt már közel 90 ember tiltakozik nyilatkozatban, többen visszaléptek az ösztöndíjtól. Demeter Szilárd a 24.hu-nak adott nyilatkozatában azt mondta, nem tudja, adnak-e még más írók is vissza ösztöndíjat, de ha igen, akkor majd odaadják másnak.

A Petőfi Irodalmi Múzeum múlt héten tette nyilvánossá, hogy 45 alkotót részesít a Térey Jánosról elnevezett ösztöndíjban. Bartók Imre ekkor Facebookon azt írta,

Jobb híján itt szeretném elmondani, hogy nem veszem át a Térey Jánosról elnevezett ösztöndíjat. Enyhén szólva aggályosnak találom a díj létrejöttének körülményeit, annak átláthatatlanságát, az azt életre hívó Demeter Szilárd személyét, és nem hiszem, hogy itt és most ebben a formában kellene támogatni azt a kultúrát, amelyet egyébként DSZ példaképe és főnöke az egész trollapparátusával tudatosan és szisztematikusan rombol körülöttünk.

Bartók szerint erre válaszul a Külgazdasági és Külügyminisztérium visszavonta a részvételét az Irodalom Éjszakája elnevezésű programon, amiben egy korábbi megállapodás szerint Magyarországot képviselte volna, de "mivel megváltozott a minisztérium koncepciója", ezért mégsem fogja. Erre a többi Térey-ösztöndíjas írók körülbelül fele nyilatkozatot adott ki arról csütörtökön, hogy szerepeltessék Bartókot a műsorban, mert "nem tartják elfogadhatónak, ha egy magyar írót személyes döntése miatt hátrányos megkülönböztetés ér".

Ezután több ember is visszautasította ösztöndíját. Péntekre a litera.hu közlése szerint az ügyhöz több mint kilencven író csatlakozott (hogy kik, azt itt láthatja). Ők levelükben azt írják,

Határozottan felszólítjuk a minisztérium képviselőit, hogy sem most, sem a jövőben ne próbáljanak nyomást gyakorolni a kulturális élet szereplőire, ne kategorizálják őket „a hivatalos állami kultúrpolitikával együttműködő” és „nem együttműködő” személyekként.

A kilencvennél is több tagú listán főként a Szépírók Társaságának tagjai szerepelnek, köztük olyan kortárs írók, mint Böszörményi Gyula, Géczi János, Kiss Tibor Noé vagy Parti Nagy Lajos. A nyilatkozatot leadók mellett a Magyar Műfordítók Egyesülete is közleményt adott ki, amiben azt írják, "elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az alkotókat meggyőződésük szerint ítéljék meg a politikusok".

A 24.hu többeket is megszólaltatott az üggyel kapcsolatban. A József Attila-díjas költő, Krusoviczy Dénes szerint például önmagában is megosztja az embereket a Térey-ösztöndíj, hiszen az egész úgy jött létre, hogy Térey még a hirtelen bekövetkezett halála előtt egyeztetni kezdett Demeterrel "magánakcióban". Ebből főként annyit lehetett tudni, hogy "ő és Demeter Szilárd négyszemközt beszélgettek valamiről", de a végül létrejött díj, valamint az azt kiosztó PIM sem lett átlátható. Krusoviczy arról is beszélt, hogy

év végén derült ki, hogy a PIM 41 800 000 forintot kapott a színházaktól elvett kultúrtao pótlására szánt keretből, amely nagyjából pont egyenlő a harminc ösztöndíjasnak (eredetileg ennyiről volt szó) öt éven keresztül juttatott összeggel, ami aggályos, hiszen aki elfogadja, arra is rábólint, hogy a színházaktól elvett pénzt csatornázzák be az irodalomba.

A Magyar Könyvkiadók Egyesületének elnöke és a kuratórium tagja, Gál Katalin a kiosztással kapcsolatban is úgy fogalmazott, hogy "a kialakult listából látszik, hogy a döntési folyamat során sajnos szabadságra ment a józan ész" és egyre több olyan író került a listára szerinte, akikre rákeresve nem sok valós irodalmi teljesítményt találni. Míg Gál szerint "az ösztöndíjat visszautasító tehetséges írók a kultúrharc áldozatai közé sorolhatók", addig a lapnak nyilatkozó Demeter Szilárd arról beszélt, hogy az a helyzet, "kijöttek a fényre a futóbolondok, illetve azok, akik mindenből ideológiát és rövidlátó politikát csinálnak".

Demeter szerint Bartók levétele a programból a minisztérium egyetlen logikus lépése volt, amennyiben "Bartók Imre következetes akar lenni a saját elvi álláspontjához". A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója azt is mondta, nem tudja, adnak-e majd még írók vissza Térey-ösztöndíjat, de ha lesznek is ilyenek, "akkor a szakma által megszűrt első százban még mindig vannak remek alkotók, akiket a Térey-ösztöndíjas bizottság már rangsorolt".