Meghalt a MASH egyik alkotója, Gene Reynolds

Gene Reynolds, a MASH című sorozat egyik atyja és többszörös Emmy-díjas író, rendező, producer és színész 96 éves korában hunyt el, írja a Variety.

Gene Reynolds hétfőn halt meg egy kaliforniai kórházban, Burbankben. Reynolds többek között 1993-ban négy évig az elnöke volt a Directors Guild of America nevű filmes szervezetnek, illetve több filmben is szerepelt színészként a '30-as és '40-es években. Neve leginkább a MASH-hoz kötődik, ő volt ugyanis az egyik alkotója a híres amerikai háborús vígjáték azonos című televíziós feldolgozásának.

A sorozat végül nagy sikert aratott, számos díjat is nyert, köztük 1974-ben megkapta a legjobb sorozatért járó Emmy-t. A MASH utolsó része 105 milliós nézettséggel rekordot is döntött. Reynolds nemcsak alkotója, de írója, rendezője és producere is volt a sorozatnak.

Reynolds egyébként filmes karrierjét már gyerekszínészként elkezdte, amit egy darabig megszakított, amikor a második világháborúban haditengerészként szolgált. A MASH alapjául szolgáló 1970-es filmnek pár hete volt az 50 éves évfordulója, arról hosszabban itt írtunk.