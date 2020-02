Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Korábban már írtunk arról, hogy az Edda amerikai turnézását a magyar adófizetők finanszírozzák az emberi erőforrások minisztere, Kásler Miklós ugyanis saját támogatási keretéből 8 millió forint közpénzt adott Pataky Attiláéknak. A Magyar Hang február 21-27-ei számában jobban utánajárt a kérdésnek: mennyiért lép fel kint az Edda az itthoni árakhoz képest? Kik csaptak még őrületes koncertet a külföldi magyaroknak korábban? Mit szólnak mindehhez a kinti szervezetek és mi az ő feladatuk ebben?

Az Edda három amerikai koncerttel készül az "összetartozás éve" részeként Daytona Beachen, Los Angelesben és San Franciscóban. A bevételből a kárpátaljai magyarokat segítik "egy az egyben tábor" mottóval a magyar összetartozást erősítve. Tehát igen,

az Edda fellép magyar pénzből Amerikában, hogy segítse a kárpátaljai magyarokat.

Ráadásul ez a zenekar második ilyen többmilliós támogatottságú turnéja, tavaly ugyanis felléptek már Kanadában több helyszínen, illetve Clevelandben is. A Magyar Hang azt írja, mindkét eseményt egy magyar származású, Hamilton mellett élő üzletember köti össze: Vaski Gábor, aki "egy ideje saját szervezeteket és alapítványokat hoz létre (...) és jó kapcsolatot ápol a magyar kormánnyal".

Azt is nyilvánosan elismerte, hogy nem nyílt pályázaton kapta a pénzt, hanem egyéni kérvény alapján.

Vaski pár napja interjút adott a Kanadai Magyar TV-nek is, amiből kiderült, hogy ő egyben a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége és az Extra Hungarikum Alapítvány elnöke is. Az interjúban beszél az Edda-koncertről is, amiben azt mondja, szervezetével feladatának érzi a magyar kultúra kinti támogatását, az elszakított területeken élő magyarok támogatását. Az interjúban az is elhangzik, hogy a KMOSZ nem, csak az Extra Hungarikum fogad el támogatást a magyar kormánytól.

Az Extra Hungarikum tavaly kapott egy támogatást Magyarországról, hogy az Edda együttest végigvigye Kanadán. A támogatás, amit tavaly kaptunk, ugyanúgy, mint idén, az kimondottan a magyar művészeknek, a magyar zenekarnak a támogatására megy. (...) Az Edda én szerintem történelmileg Magyarország legsikeresebb és legendásabb zenekara.

Azt is elmondja, hogy a helyi költségeket a helyi kanadai, illetve jelen esetben amerikai szervezetnek kell állnia - így a terembérlést, hang- és fénytechnikát, sőt, még az eszközök kibérlését is (tavaly például gitárt is kellett bérelniük az Eddának). A lényeg, hogy "a zenekar úgy tudjon fellépni, mint odahaza", illetve az is elhangzik, hogy a 11 fős stábbal utazó Edda (zenekar öt fő, roadok 4 fő, megy még velük Pataky Attila énekes fia és egy menedzser) fellépése Kanadában és Amerikában nemzetstratégiai célokat szolgál.

A lap szerint az Edda fellépésenként közel 7 milliót kaszál, míg itthon kb. 3 millió forintért köthetők le egy-egy fellépésre. A kinti jegyek február végétől 45 dollárba kerülnek (kb. 14 ezer forintba), a Magyar Hang szerint pedig minimum kérdéses, kik fognak rá jegyet venni - hiszen Dayota Beach például nem igazán magyar központ, inkább egy üdülőtelepülés szállodákkal, magyarokból itt főleg turistákat és a turizmusban dolgozó vendégmunkásokat találni. A számokkal kapcsolatban a Kanadai Magyar Hírlap is azt írta egyik cikkükben a 24 milliós támogatással kapcsolatban, hogy

A tizenegy tagú stáb repülőjegye, ha ma venném meg, kétmillió kétszázezer forintba sem kerülne úgy, hogy Miamiba landolnak, aztán átrepülnek Los Angelesbe, és San Franciscóból jönnek haza. És egy, az amerikai turné főszervezőjével készített interjúból kiderült: minden kinti költséget (fény- és hangtechnika -beleértve a gitárbérlést is, szálloda, étkezés és transzferek) a helyi magyar szervezetek fizetnek.

A lap azt is megnézte, milyen koncertek szerveződtek korábban Kanadában, illetve Amerikában:

Balázs Fecó,

Mága Zoltán,

Hobo,

Ismerős Arcok,

Mc Hawer és Tekknő,

illetve fellépett az erdélyi származású Tamás Gábor is (ha nem ismerik, ezt javasoljuk meghallgatásra).

Ezeket a koncerteket a kanadai szervezetek finanszírozták. A Magyar Hangnak Christopher Adam, a Kanadai Magyar Hírlap főszerkesztője ezt mondta: