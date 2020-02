Szívritmuszavarai voltak Gothár miatt Szirtes Áginak

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Gothár Péter érzelmi terrorista, Szirtes Áginak szívritmuszavarai voltak megalázó rendezési stílusa miatt – erről a színésznő beszélt a Klubrádióban Kadarkai Endre szombati műsorában.

Lehet, hogy végül eredményre jutott, de engem nagyon, nagyon kikészített a módszerével. Hogy azt gondolta, hogyha egy embert megaláz, meg piszkál, meg kiabál vele, akkor annyira kifordul az ember az emberi mivoltából, hogy az arra készteti, hogy túllépjen a saját határain és jól játsszon.

– mondta a színésznő a műsorban.

A folytatásból:

– KE: De te nem szóltál ilyenkor?

– SZÁ: Hát nem, mert az ember jól akar játszani. de. vannak olyanok, akik visszapofáztak, igen

– KE: Mondasz valamit, ami úgy maradt meg benned, hogy kimondottan az önérzetedben önbecsülésedben nagyon megbántott? Azért az nem kis dolog, hogy valakinek ritmuszavara legyen egy próbafolyamat következtében.

– SZÁ: Van olyan, de nem mondom el mit mondott.

– KE: Fáj?

– SZÁ: uhh! Hát megalázó szörnyen, persze. Persze.

– KE: Éreztél elégtételt a Gothár ügy után. ... szóval egy színésznek, pláne egy olyan életművel a háta mögött, mint neked, van egy olyan érzés benned, hogy a hétszázát neki, de egyszer véget kellett ennek vetni és nem olyan nagy baj, hogy véget ért? Bólogatsz, de nem szeretnél ennél többet mondani, de minden az arcodra van írva azt hiszem.

Novemberben robbant ki Gothár Péter rendező zaklatási botránya a Katona József Színházban. A fővárosi színház előbb nem nevesített, csak annyit jelentett be, hogy „egy szerződéses munkatársa több esetben is erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett a színház dolgozóival” – ezután Gothár maga jelentkezett, félig-meddig bocsánatot kérve áldozataitól. A színház etikai vizsgálatot kezdett, majd felbontotta a szerződését a rendezővel. Gothár másik munkahelye, a Színház- és Filmművészeti Egyetem nem sokkal később szintén kirúgta őt, miközben kormányzati kampányszerűség is indult a balliberális kulturális bástyáknak láttatott intézmények ellen.