Németh Franciskát eredetileg a Barátok közt című sorozatból ismerte meg az ország. Korábban színésznőként, modellként és kommunikációs vezetőként is dolgozott, de egy idő után úgy érezte, hogy váltania kell: pár éve ápolónőként dolgozik. A János Kórház gyereksebészetén folytatott munkája mellett most a karanténkórháznak kinevezett Kútvölgyi Kórházban is vállalt önkéntes munkát, írja a Blikk.

Az ápolónő a Mandinernek nyilatkozta azt, hogy

a János kórház 60-70 dolgozója egyéb napi feladatai ellátása mellett önkéntesként a karanténkórházban is dolgozik,

és az orvosok valamint az ápolók a rendkívüli, szorongató helyzetben is abban gondolkodnak, hogy a gyógyításra esküdtek fel, és mindenki beleveti magát a feladatba.

Németh Franciska hozzátette, hogy reméli, miután túljut az ország azon a rémálmon, amit a jelenlegi helyzet jelent, kellő elismerést kapnak majd azok a hősök, akik a frontvonalban küzdenek.

Németh Franciska nevéhez fűződik a gyermeksos.hu weboldal elindítása is. 2020-ban, az ápolók és szülésznők évében a WHO minden országból megszólaltat valakit, aki ezen hivatások egyikét gyakorolja, Magyarországot Németh Franciska képviseli.