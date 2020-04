Elsőként a Romnet számolt be arról, hogy Magyarország első roma tévéjének vezetője elhagyta az általa alapított csatornát, miután érdemi beleszólása nem maradt a cég működésébe. Az online csatornaként induló Dikh TV-t Balogh Elek, egy szabolcsi nyomortelepről származó, gazdasági és tévés előképzettséggel nem rendelkező roma ember alapította. Szinte nulla pénzből, fokozatosan építette fel a csatornát, ami mára egy több mint 330 ezres követőtáborral rendelkező YouTube-csatornává vált, emellett pedig tavaly szeptember óta már az összes nagy kábeltévés szolgáltató kínálatában is szerepel.

Balogh korábban arról beszélt az Indexnek, hogy a tévé létrehozásával az volt a célja, hogy a cigányok ne csak balhés alakokként jelenjenek meg a médiában, hanem értelmesen beszélgető, fontos emberekként. Ezért készítettek gyerekműsort, beszélgetős show-t, portréműsort sikeres romákkal és nem romákkal, nyelvművelő adást, de persze a YouTube-on már jól bevált kívánságműsoraikat és tehetségkutatóikat is továbbvitték. És ő indította el az első cigány szappanoperát, a Minden álmodat is.

A Dikh TV székhelye kezdetben egy kicsi, földszintes kispesti épület volt, a tévé dolgozói pedig szinte kivétel nélkül fiatal romák voltak. De mivel nincs túl sok cigány kameraman, vágó vagy műsorvezető, ezért nem ritkán szakirányú végzettséggel vagy szakmai tapasztalattal nem rendelkező férfiak és nők dolgoztak ezekben a munkakörökben.

A kezdeti botladozások, az amatőrnek tekinthető kivitelezések és a sok negatív megjegyzés ellenére folyamatosan gyűjtötték a követőket. Egy idő után már a gyakorlati megvalósítás is fejlődött, jobb technikai eszközökkel, ügyesebb és gondosabb munkával egyre színvonalasabb műsorokat tudtak csinálni.

Történt mindez annak ellenére, hogy Balogh hiába kért támogatást az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) korábbi, lungo dromos vezetésétől, nem segítették a munkájukat. Sőt, többször elküldték őket az önkormányzat épületéből.

Ellenségeskedtek velünk, mert ha odamentünk például testületi ülésre, akkor féltek, hogy napvilágot látnak olyan dolgok, amik arra utalnak, hogy nem végzik jól a munkájukat. Ezért sokszor nem is engedtek be minket. Nem akarták, hogy ott kamerázzunk vagy ott élőzzünk. Ellenségek lettünk a szemükben, mert a negatív dolgokat is be akartuk mutatni