Házi videósorozatot indít a Néprajzi Múzeum munkatársaival, akik a négy fal között beszélnek arról, mennyire más szemmel néznek a múzeumi tárgyakra: azokra, amelyek egykori járványok emlékét őrzik, vagy amelyek szűk terekbe zárt emberek türelméről tanúskodnak.

A sorozatban a járvány fényében vizsgálják azokat a tárgyakat is, amik most születtek, vagy amiknek a használatában a koronavírushelyzet valószínűleg változást hoz. Utóbbi csoportba tartozik például a marokkóiak által használt közösségi ivótál, aminek hagyományát most a kialakult járványhelyzet örökre megváltoztathatja. A sorozat első részében erről beszél Földessy Edina, az Afrika gyűjtemény kurátora:

A múzeum nemcsak épület – azaz nem csupán kiállítótér, raktár és munkahely – hanem gondolkodás- és látásmód is egyszerre, egy olyan komplex feladatrendszer, amelynek számos eleme bárhol elvégezhető.A múzeum tehát velünk van, amikor maszkban biciklizünk, és a velünk szemben maszkban biciklizőkről gondolkodunk

– magyarázza a múzeum közleményében azt, mi volt a sorozat indíttatása. A Múzeum karanténban részeivel hetente jelentkeznek majd a múzeum Facebook-oldalán, illetve az Etnotube Youtube-csatornáján.