Daniel Radcliffe, David Beckham, Dakota Fanning és más hírességek olvassák fel hamarosan fejezetről fejezetre az első Harry Potter-könyvet, J.K. Rowling Harry Potter és a bölcsek köve című regényét. A felvételek ingyenesen hozzáférhetőek bárki számára.

A címszereplőt nyolc filmváltozaton át megtestesítő Daniel Radcliffe a könyv első fejezetét olvassa majd fel. Rajta, valamint Beckhamen és Fanningon túl olyan nevek csatlakoztak a felolvasáshoz, mint Eddie Redmayne és Claudia Kim a Legendás állatok és megfigyelésük-filmek színészei, valamint Stephen Fry, a Harry Potter-játékok narrátora.

A felolvasásokról készített videók hetente kerülnek majd fel a Harry Potter at Home weboldalra, illetve hangfájlokként a Spotify-on is hallgathatóak lesznek. Az első, 25 perces rész a kanapéján mesélő Radcliffe-fel már el is érhető a honlapon, illetve a Spotify-on. A terv szerint a hírességek az első Harry Potter-könyv mind a 17 fejezetét felolvassák majd a nyár közepéig, hamarosan újabb mesélőket is bejelentenek a projekthez.

Nemrég az Index is beszámolt róla, hogy J. K. Rowling bejelentette, ügynökségével átmenetileg lazítanak a szerzői jogi szigoron, az otthon ragadó szülők és gyerekek kedvéért engedélyezi, hogy a tanárok felolvassanak a Harry Potter-regényekből, majd a felvételeket közzétegyék az interneten. Korábban erre nem volt lehetőségük anélkül, hogy ne kaptak volna jogi felszólítást Rowling ügynökségétől.

