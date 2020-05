Erzsébetvárosban közzétették, melyik vendéglátóhelynek van teraszengedélye

Május 18. óta újra működhetnek a fővárosi kocsmák, éttermek teraszai, de a pesti bulinegyedben ez rögtön újra előhozta a nyitvatartás körüli háborúskodást is. Míg a járványintézkedések miatt bent egyáltalán nem lehetnek nyitva, az önkormányzati rendelet alapján tízkor a teraszoknak is be kell zárniuk. Ez persze együtt jár a szigorúbb ellenőrzéssel, a vendéglátósok engedetlenkedésével és a felháborodott helyiekkel, de ez tényleg várható volt.

Az említett rendelet releváns szövegrésze:

Este 22:00-kor be kell zárni. Ebben az időben már se asztalok, se székek nem lehetnek kint az utcán. Ezeknek a feltételeknek a betartását az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság (ERI) ellenőrzi. Ha valaki azt tapasztalja, hogy nem tartják be ezeket a szabályokat, jelezze a +36-1-461-9040 telefonszámon, amely 0-24 óráig elérhető, vagy a diszpecser@evkf.hu mail címen.

Az Index helyszíni riportját követően az önkormányzat úgy döntött, közzéteszi a közterület-használati engedéllyel rendelkező cégek listáját, amiből nemcsak az derül ki, hogy mely helyek működnek engedéllyel, hanem az is, hogy milyen célra és mekkora területre kaptak engedélyt.

A közterület-használati engedéllyel rendelkező, nem vendéglátóhelyek listája itt olvasható.