2500 ritka iszlám szöveg lesz ingyen elérhető online

Izrael Nemzeti Könyvtára lát neki a főként 19-20. századi kéziratainak és könyvgyűjteményeinek digitalizálásához, írja a Guardian.

Az izraeli könyvtár központjában, Jeruzsálemben foglalkozik a különböző korokból származó, 2500 darab ritka könyv digitalizálásával. A szövegek között arab, perzsa és török nyelvűek is vannak, az így készülő online gyűjtemény pedig világszínvonalúnak számít.

Az iratok között szerepel például az utolsó híres perzsa költő, Dzsámi 15. századi Tuhfat al-Ahrar-jának (ajándék a nemesnek) iráni másolata is. A könyvtár kurátora, Dr. Raquel Ukeles azt mondta a könyvről, hogy

Egy ritkaság. Minden oldalt arany szegély és kidolgozott festmények díszítenek gazellákról, virágokról vagy növényekről.

Fotó: National Library of Israel Dzsámi Tuhfat al-Ahrar című, 1484-ből származó kézirata.

Ukeles azt is hozzátette, hogy a digitalizálás már csak azért is jó, mert az ehhez hasonló kéziratok nagyon kényesek, így nem lehet őket kirakni az olvasók elé a könyvtárba. Viszont

A digitalizálásban az a csodálatos, hogy nagyon közelről szemügyre lehet venni a könyvet. A digitalizálással olyan részleteket is észrevettünk, amiket nagyítóval sem láttunk volna.

A rendkívüli iratok között szerepel még egy miniatűr, 37 x 68 mm-es Korán is. A projektben a könyvtárat segíti a brit Arcadia cég is, az együttműködéssel is hangsúlyozzák, hogy mennyire "fontos számunkra a határokon átívelő hozzáférés megadása".

(Borítókép: Miniatűr Korán. Fotó: Izraeli Nemzeti Könyvtár)