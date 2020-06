J.K. Rowling hosszú posztban szállt szembe azokkal, akik transzfóbnak nevezték

Óriási visszhangot váltott ki a Harry Potter-könyvek írójának egyik Twitter-posztja, amiben egyesek szerint meglehetősen transzfób módon nyilvánult meg. Rowling először egy menstruációs szegénységről szóló cikkre reagált, és a cikkben szereplő egyik szókapcsolaton kezdett el viccelődni, hiszen szerinte azt, hogy "emberek, akik menstruálnak” egyszerűbben is meg lehet fogalmazni, mert hát van erre egy szavunk, az pedig az, hogy nő. Majd egy másik bejegyezésben a születési nem fogalmát kezdte el boncolgatni, és igazából emiatt kapta a legtöbb kritikát.

Daniel Radcliffe, a Harry Potter-filmek főszereplője a The Trevor Project nevű, az LMBTQ-emberekkel kapcsolatos oktatást és gondolatformálást segítő szervezet honlapján írta le a véleményét. Radcliffe kifejtette, reméli, hogy Rowling kijelentései nem okoztak túl nagy kárt, hogy az olvasók, akik számára fontosak voltak a könyvek által közvetített értékek, továbbra is érvényesnek tekintik azokat.

Megszólalt az ügyben Eddie Redmayne is, aki pedig Rowling Legendás állatok és megfigyelésük című könyvének filmes változatában szerepelt. Redmayne kijelentette, nem ért egyet az írónő szavaival. Illetve Emma Watson is állást foglalt, és a Twitteren támogatásáról biztosította transznemű közösséget, és mint a Harry Potter-filmek forgalmazója, a Warner Bros. is kiadott egy közleményt, amiben természetesen azt írják, tudják, hogy minden közösséget támogassanak, hogy azt hirdessék, mennyire fontos az empátia és a megértés.

Azóta maga J.K. Rowling is reagált az őt ért kritikákra, mégpedig egy hosszú esszében, amit honlapján tett közzé. A 3600 szavas írás röviden összefoglalva: nem kér elnézést, kitart az elvei mellett, és megmagyarázza, miért gondolkozik a transzneműségről, és a született nemről úgy, ahogy. Elsőként megemlíti, hogy igen, 2019-ben tényleg védelmébe vette Twitteren Maya Forstater kutatót, akit transzfóbnak tartott kommentjei miatt távolították el az állásából.

Mint írja, majd évek óta foglalkozik a transzneműséget érintő kérdésekkel, és ennek szakmai, illetve egyéb okai is vannak. Majd megemlíti, egyszer véletlenül lájkolt egy megkérdőjelezhető tartalmú tweetet, amit pedig valójában csak le akarta menteni, és állítólag ezután kezdték el "zaklatni" a transz-aktivisták. Hozzátette, amikor Maya Forstatert támogatásáról biztosította, tisztában volt azzal, hogy ennek milyen következményei lesznek. És előtte és utána is hanyagolta egy kicsit a Twittert saját lelki egészsége érdekében, csak azért tért vissza a közösségi oldalra, hogy új gyerekkönyvéről írjon, de ahogyan újra posztolni kezdett, újra feltűntek azok az emberek, akik számon kérték korábban.

Ezután felsorolja, miért is aggódik a transzmozgalom, vagyis annak új vonulata miatt. Az egyik ok, hogy félti a szólásszabadságot, majd utolsó pontként behoz egy nagyon személyes szálat, egy traumatikus élményt a saját életéből. Mint írja, ő is volt családi erőszak és szexuális zaklatás áldozata. Hogy erről miért nem beszélt eddig? Mert fájdalmas volt visszaemlékezni, másrészt nem akarta a nyilvánosság elé tárni ezt addig, amíg első házasságából született lánya - aki ezek szerint maga is érintett - ezzel nem ért egyet, de nemrég megbeszélték, hogy nem kell tovább titkolózni. És nem, állítása szerint nem azért vállalta, hogy most először mesélt ezekről a történtekről, mert szeretné, ha az emberek szimpátiát éreznének iránta,

... hanem azért, mert szeretném szolidaritásomat kifejezni azon nők felé, akik hasonlón mentek keresztül mint én, akiket bigottnak neveztek csak azért, mert voltak kifogásaik a közös használatú helyiségekkel szemben

Rowling kifejti, hisz abban, hogy a transzközösség nagy része "semmilyen veszélyt nem jelent másokra", sőt, nagyon nehéz helyzetben vannak, és őket is megilleti a megfelelő védelem. Hozzátette, tudja, hogy a trasznemű nők az egyik legveszélyeztettebb csoport, ha szexuális erőszakról van szó, és mivel őt is bántalmazták, együttérez velük. És akkor itt jön a nagybetűs DE.

Szeretném, ha transznők biztonságban érezhetnék magukat, de nem szeretném, ha a született nők kevésbé lennének biztonságban. Ha a mosdókba és öltözőkbe olyan férfiak is bejöhetnek, akik nőnek érzik magukat - és itt kiemelném, hogy a szükséges papírok megszerzéséhez nincs szükség nemváltozató műtétre vagy hormonterápiára -, akkor igazából ezek a helyiségek minden férfi számára nyitva vannak. Ez az igazság

Hozzátette, csak azért mesélt a múltjáról, mert ez segít abban, hogy az emberek megértsék, honnan táplálkozik a félelme, hogy miért az a véleménye, ami. Majd azzal zárja a szavait, csak annyit kér, hogy legyünk megértők azon nők millióval szemben, akiknek "az az egyedüli bűne, hogy szeretnék, hogy ne érjék őket támadások amiatt, ha kifejtik véleményüket, ha hangot adnak aggodalmaiknak." Állítása szerint egyébként nagyon sok nő kereste fel már azzal, hogy veszélyben érzik magukat, attól tartanak, hogy a transzközösségre vonatkozó véleményük miatt elveszíthetik az állásukat, sőt, komolyabb bajuk is eshet.

Germaine Greer, a híres ausztrál feminista is került már hasonló helyzetbe, többször is kifejtette, hogy a trasznőket nem tekinti nőknek, még akkor sem, ha átestek a nemátalakító műtéten, és a véleményének néha meglehetősen vulgáris módon adott hangot.