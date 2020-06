Mesevasárnap! Misi Mókustól A kicsi dióig, Grafitembertől Jónás Veráig

A Mesemondó eheti meséit ezúttal is összeszedtük egy csokorba, hogy ha valaki lemaradt róluk, akkor könnyen tudjon mesenapot tartani. Ezzel az eresztéssel egyelőre befejeződik a Mesemondó, de a jövőben is számíthattok majd még rá, hogy lesznek esti mesék az Indexen.

Döbrösi Laura: A nagyhatalmú sündisznócska

Ebből a meséből az derül ki, hogy hiába tűnik valaki cuki süninek, attól még lehet nagyon rossz arc.

A mesélőnkről:

Döbrösi Laura nevét biztosan ismerik azok, akik nézték az Aranyélet című sorozatot, hiszen ő az egyik főszereplője. De láthattuk a Félvilág című tévéfilmben is, ami a népszerű kurtizán, Mágnás Elza életének utolsó napjait mutatja be. Színházi szerepeket is vállal, a Vígszínháztól a Budapesti Anarchista Színházig terjedő palettán.

Jónás Vera: A borsószem hercegkisasszony

Ez a mese arról szól, hogy a párválasztás még a királylányoknak sem egyszerű dolog.

A mesélőnkről:

Jónás Vera magyar énekes, dalszerző, a Jónás Vera Experiment zenekar alapítója. A zenekarával 2012-ben tűnt fel a magyar poppiacion, miután befejezte a tanulmányait a London Centre of Contemporary Music-ban. A zenekarával több díjat is nyert, játszottak az összes nagyobb magyar fesztiválon, de külföldön is több országban. Mostanában a Subtones nevű zenekart viszi, aminek pont idén jelent meg az első lemeze, így a lemezbemutató koncerteknek eléggé keresztbe tett a járvány.

Likó Marcell: Misi mókus

A meséből azt tudhatjuk meg, hogy miért nem jó, ha egy fa örökké terem, sőt, az is, hogy mit szimbolizál Misi Mókus ráeszmélése a munka szeretetére.

A mesélőnkről:

Likó Marcell a Vad Fruttik zenekar énekese, a magyar fesztiválszíntér egyik jól ismert előadója. A zenekart 1996-ban alapította, de néhány év után feloszlottak. A Vad Fruttik 2006-ban tért vissza, ekkor viszont már sikeresen megtapadt a magyar zenei életben, Likó pedig számról számra, lemezről lemezre újabb és újabb oldalát mutatta meg (eddigi utolsó albumjuk premierje az Indexen volt). Most a Mesemondónak köszönhetően az is kiderült, hogy nagyon nagy átéléssel tud mesét is mondani, nem elfeledkezve a fontos kultúrtörténeti utalásokról.

Kovács Patrícia: Két kis bocs meg a Róka

Ennek a mesének a tanulsága, hogy a gyerekek nevelésére alkalmazott szigorú szeretet valójában nagyon könnyen lehet sima rosszfejség is, és hogy szükség van a törődő szeretetre.

A mesélőnkről:

Kovács Patrícia színésznővel tévében, moziban és színházban is rendszeresen lehet találkozni. Játszott a Vígszínházban és az Egri Gárdonyi Géza Színházban is, az utóbbi néhány évben pedig az Orlai Produkciós Iroda társulatának tagja. Első filmszerepe a Jadviga párnája című filmben volt, majd olyan népszerű filmekben játszott, mint az S.O.S. szerelem! vagy a 9 és 1/2 randi. Tévében a Társas játék, a Válótársak, a Korhatáros szerelem vagy éppen a Mintaapák című sorozatokban láthattuk az elmúlt néhány évben – az utóbbi sorozatot épp a napokban hagyta ott.

Paizs Miklós: A kőtörő

Ez a mese arról szól, hogy nem a hatalomtól függ az ember boldogsága, mert a hatalom hajhászása valójában csak boldogtalanságot szülhet.

A mesélőnkről:

Paizs Miklóst sokan Sickratmanként ismerhetik: ő volt a Bëlga egyik alapítója, aki később kivált a zenekarból. A zenekar első lemezén még szerepelt, aztán szólókarrierbe kezdett, ahova a Bëlga első lemezére még jellemző mocskos szövegeket tovább vitte, és két lemezen is megmutatta, hogy attól, hogy valami iszonyatosan trágár, még tele lehet nagyszerű zenei megoldásokkal és összetett gondolatokkal. A művészet rengeteg ágában kipróbálta magát, oktatott már mongol torokéneklést, de rendezett ujjbáboperát is, és abból sem csinál titkot, ha éppen egyáltalán nem tud megélni azokból a dolgokból, amikhez a legjobban ért. Néhány évvel ezelőtt mi is forgattunk vele, ezt a videót erre találjátok meg.

Merényi 'Grafitember' Dániel: A kicsi dió

A Napirajz szerzője arról mesél változatos hangokon, hogy ha az ember nagycsaládos, akkor néha le kell paktálnia az ördöggel.

A mesélőnkről:

Merényi Dániel nevét azok biztos ismerik, akik szeretik Grafitember munkásságát, merthogy ő a rajzoló az álnév mögött. A munkásságával rendszeresen találkozhatunk az Index címlapján, Grafitember jegyzi a Napirajzot is. A Napirajzban az élet aktuális kérdéseire ad Merényi groteszk válaszokat. A Napirajznak komoly rajongótábora van, nyomtatott formában is jelent már meg, sőt, az Index tavalyi születésnapján különleges, napirajzos pólókat is lehetett vásárolni. E!