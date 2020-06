George R. R. Martin szerint jövőre már tényleg jöhet a Trónok harca-könyv hatodik része

Az író 2011-ben adta ki az ötödik részt, a Sárkányok harcát, azóta bizonytalan volt, hogy a folytatás mikor jelenik meg. A régóta várt The Winds of Winter lesz A jég és tűz dala könyvsorozat utolsó előtti része, a zárórésznek pedig eddig csak azt tudni, hogy Dream of Spring lesz a címe.

Az író a Guardian szerint arról beszélt, hogy a járvány miatti izoláció alatt bőven volt ideje az új részen dolgozni. R. R. Martin a hegyekbe vonult el a vírus elől, ahol olyan jól haladt a könyvvel, hogy reményei szerint már jövőre a polcokra kerülhet a The Winds of Winter. Martin azt írta blogján, hogy minden nap sokat dolgozott az új részen,

Tegnap elkészítettem egy új fejezetet, egy másikat három nappal ezelőtt, még egy másikat az előző héten. Ez nem azt jelenti persze, hogy a könyv holnap elkészül és jövő héten már megjelenik. Ez egy hatalmas könyv lesz, még hosszú utat kell megtennem, mire elkészül.

A könyvsorozatot egyébként sokan Trónok harcaként ismerik az HBO 8 évadot megélt adaptációjából. A Trónok harca közel egy éve ért véget, ekkor még Martin idén nyárra ígérte a The Winds of Winter megjelenését, ez azonban saját bevallása szerint azért nem sikerült, mert már nem tud olyan gyorsan írni, mint régen.

Nem az idei nyár volt azonban a The Winds of Winter egyetlen ígérete: a kötetet már beharangozták korábban 2014-re, majd a kiadó módosította az ígéretet 2015-re. 2016-ban azt mondta az író, hogy semmi máson nem dolgozik, amíg ezt a könyvet nem fejezte be: 2017-ben pár hónapra érezte magát a befejezéstől, 2018-ban pedig azt mondta, abban az évben már biztos nem jelenik meg.