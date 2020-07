Rudolf Péter: Eszenyi és én is béna helyzetben voltunk

Ez a nyilatkozat módot adott a félreértésre, és ha valamit félre lehet érteni, azt általában félre is értjük. Mindez nekem abból a szempontból volt kellemetlen, hogy számon kérhettek rajtam bizonyos döntéseket, noha jogilag még nem voltam abban a helyzetben, ugyanakkor Eszenyi Enikő keze is meg volt kötve, hiszen – korrekten – ő már nem akart bizonyos döntéseket meghozni. Mindenképp rendkívül komplikált helyzet volt.

Ezt felelte az Index kérdésére Rudolf Péter, a Vígszínház új, július 1-jével hivatalba lépett igazgatója, amikor arról érdeklődtünk az első, általa tartott vígszínházi sajtótájékoztató után, hogy lehet, hogy május közepén, a Rudolf által megnyert igazgatói pályázat után két hónappal még mindig Eszenyi Enikő egyeztetett a Vígszínház ügyeiről, noha a korábbi igazgató az ellene megfogalmazott, több tucatnyi, hatalmi visszaélésről szóló vád miatt lemondott a pozíciójáról. Eszenyi akkori nyilatkozatát a legtöbben ugyanis úgy értelmezték, nemcsak igazgatói pályázatát vonja vissza, de azonnal vissza is vonul a színház éléről. De ez nem így történt.

Rudolf Péter a sajtótájékoztatón, amit elmondása szerint mindössze hat óra alatt szerveztek meg igazgatása legelső napjának délelőttjére, erről annyit mondott: „az átadás-átvétel a lehető legelegánsabban zajlott”. Ezt később kérdésünkre is megerősítette:

Éreztem a dolog problematikáját: mind a ketten béna helyzetben voltunk, de abszolút tudtunk együtt dolgozni. Ezt oldottuk fel azzal, hogy közös megegyezéssel nemcsak most, hanem már három héttel ezelőtt beléphettem az intézménybe, és elkezdhettem a következő évadon dolgozni, ami persze kívülről már régebb óta zajlott. Ez nagyon hasznos volt. Tudtam, hogy így lesz, szóval nem nyafogok, de tényleg éjt nappallá téve dolgoztunk, hogy most évadot hirdethessünk. Mindennek megvan az előnye és a hátránya, de én most inkább a hátrányait éreztem annak, hogy nem abban az időszakban van az átadás-átvétel, amikor szokott, január 1-je körül

– mondta.

Mert a sajtótájékoztató nem a korábbi események felemlegetéséről szólt – sőt –, hanem az új évadról. Jelképes módon Rudolf mellett foglalt helyet az egyik oldalon Karácsony Gergely főpolgármester, a másikon pedig Krucsainé Herter Anikó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkára, és – talán szintén jelképes módon – egyikük sem szólalt meg egyszer sem.

Rudolf a tájékoztatón megköszönte a színház előző vezetésének, hogy lehetőséget adott a már említett elegáns átadás-átvételre, és hogy anyagilag is megfelelő hátteret hagyott maga után, valamint a minisztériumnak a szintén „elegánsnak” nevezett támogatást. (A színház sorsáról a Karácsony és az állam közti egyeztetés döntött: a színház végül formálisan közös, fővárosi és állami fenntartású intézménnyé vált, de a kormány utólagos törvénymódosításainak köszönhetően ez gyakorlatilag teljesen állami fenntartást jelent, Rudolf és minden vezető beosztású munkatárs közvetlen főnöke Kásler Miklós miniszter lesz.)

„Nagyon rég álltam utoljára ezen a színpadon” – mondta Rudolf Péter, hozzátéve, nem véletlenül szervezte a sajtótájékoztatót a színpadra: hogy a sajtó munkatársai is lássak, mekkora az ezerfősnél is nagyobb nézőtér. „Aki még nem állt itt, annak hiányzik valami nagyon fontos az életéből” – mondta. „Csak azt szerettem volna, ha látják, hogy mi sem szórakozni járunk ide.”

A következő évad valamivel korábban kezdődik a szokásosnál, hogy minden elmaradt előadást pótolni tudjanak, amire annak idején még eladtak jegyeket. „Én ezzel a társulattal akartam dolgozni” – mondta Rudolf, hozzátéve, hogy épp ezért vendégszínészeket sem akar hívni, vagy ha valakit meghív, azzal „hosszú távú tervei” vannak.

Visszatér viszont a színházba Telekes Péter, azon színészek egyike, akik elsőként írtak az Eszenyi Enikő által teremtett, elviselhetetlen munkakörnyezetről: sokakban megmaradt a lekváros hónaljról szóló története.

Rajta kívül Brasch Bence, Méhes László és Seress Zoltán szerződik a társulathoz.

A Vígszínházban kilenc bemutatót terveznek. Az új évad első bemutatója 2020. október 3-án Az öreg hölgy látogatása lesz. Friedrich Dürrenmatt művét Rudolf Péter állítja színpadra Börcsök Enikővel és Hegedűs D. Gézával a főszerepben. „Svájcban sokkal könnyebb dolga van egy igazgatónak, ha erre a szerepre kér fel egy színésznőt, az eredeti cím ugyanis csak Látogatás. Amikor felkértem az 'öreg hölgy' szerepére Börcsök Enikőt, felmerült bennem, nem vagyok-e bántó” – fogalmazott Rudolf. De Börcsök nem látta így a helyzetet: „Azt gondoltam, micsoda szerencse, hogy ötvenként évesen ezek szerint már megértem erre a szerepre. Nagyon boldog vagyok” – mondta a színésznő.

A Pesti Színházban kortárs évadot terveznek három bemutatóval. Ezek közül az első Florian Zeller komédiája lesz a demenciáról, az Apa, Kern András főszereplésével. „Átalakult a világ: a koronavírussal nőttön-nőtt az aggodalom a nehéz helyzetben lévő emberek iránt” – fogalmazta meg Rudolf, miért tartja aktuálisnak a darabot. Kern András személyes érintettségéről számolt be, mondván, 93 éves unokatestvérének 88 éves felesége Alzheimer-kórban szenved. „Telefonon beszéltünk minden nap, és az unokatestvérem felesége pont ugyanazokat mondja, mint amik a darabban szerepelnek: hogy most már menjünk haza, hiába vannak otthon, vagy hogy mit keres ott az a szekrény, ami mindig is ott volt. Ez az unokatestvéremet borzasztóan zavarba hozza és bántja, de nem tud vele mit kezdeni. Ezt rettentő hallgatni, de Florian Zeller nincs úgy meghatva ettől, mint én: ő humorral ír a helyzetről.”

A Pesti Színház második bemutatóját november végén tartják. Marius von Mayenburg A kő című színdarabját Michal Dočekal, a Prágai Városi Színház igazgatója rendezi. Az előadásban Szilágyi Csenge, Antóci Dorottya, Majsai-Nyilas Tünde és Nagy-Kálózy Eszter is színpadra lépnek. „A kő egy ház sorsát jelenti; a darab ugrál az időben, de annyit elmondhatok róla, hogy történelmi helyzetben rombolódik le benne egy mitikus apakép” – fogalmazott Rudolf. „Michal nagyon szereti a színészeit, ami nagyon jól jött abban a helyzetben, amikor először jött hozzánk rendezni, emellett bár cseh, mindig rendkívül naprakész a magyar politikai életben” – fogalmazott róla Börcsök Enikő.

A nagyszínpadon december 12-én tartják a Szerelmek városa bemutatóját. A romantikus francia film zenés színpadi adaptációját ifj. Vidnyánszky Attila állítja színpadra, Vecsei H. Miklós átiratában Waskovics Andreával, Gyöngyösi Zoltánnal és Wunderlich Józseffel a főszerepben.

Mindenki látja, hogy a világ megváltozott a vírus óta, és abban reménykedtünk, hogy az emberek is meg fognak változni. De nem változnak: kicsi küzdelmekben próbálják megváltani a világot. A színház erre sosem lesz a megfelelő megoldás; rá kellett döbbennünk, hogy a színház egyszerűen játék. Ezzel a játékkal kell megfertőzni az embereket

– fogalmazott hangüzenetében az éppen Erdélyben tartózkodó ifj. Vidnyánszky Attila.

A Víg nagyszínpadán a harmadik bemutató a Kabaré című musical lesz Béres Attila rendezésében Szilágyi Csengével, Brasch Bencével és Seress Zoltánnal. A rendező úgy fogalmazott a darabról: „A világ egyik legszabadabb városát látjuk, abban pedig egy szabad helyet, egy kabarét vagy színházat. Innen jutunk el odáig, hogy egy lány sok náci katona között próbálja meg elevezni a süllyedő hajót. Ez olyan, mintha szakadékba zuhannánk az esőben, és azt mondanánk, nem baj, van nálunk esernyő: lehet, hogy nem ázunk meg, de bármi más megtörténhet.” Szilágyi Csenge első szerepe a Vígszínházban egyébként az Óz, a csodák csodája Dorothyja volt, amely filmen Judy Garland híres szerepe volt, most pedig Garland lánya, Liza Minelli szerepével folytatja.

Újra színházban rendez majd Török Ferenc, a Moszkva tér rendezője: 2021 februárjában Yasmina Reza új komédiájával, a Bella Figurával debütál a Pestiben; ez magyarországi ősbemutató lesz. Halász Judit mellett a másik főszereplő Petrik Andrea lesz, aki elmondta: „Őszintén szólva még egyáltalán nem vágyódom vissza a színpadra a három hónapos babám mellől, de valószínűleg januárban már épp elég lesz a gügyögésből és a csörgő-zörgő játékokból. Addigra biztos kiéhezem a munkára.”

Mindezek mellett a Házi Színpadon is lesz két bemutató: az egyik a vírus miatt leállított Csáth és Démonai, ami Csáth Géza írásaiból készült, Vörös Róbert rendezésében, Horváth Szabolccsal a címszerepben. A másik Durica Katarina A rendes lányok csendben sírnak című regényének színpadi változata lesz, Paczolay Béla rendezésében, Kútvölgyi Erzsébettel, Balázsovits Edittel és Márkus Lucával.

Május 1-jén pedig 125 éves lesz a Vígszínház, ezt ünnepi előadással ünneplik majd meg, de „ez még csak körvonalakban van meg a fejünkben” – mondta Rudolf Péter. Az igazgató azt is elmondta: noha a vírus miatt erős kampány volt a „maradj otthon”, ha a helyzet megengedi, az évad kezdetén új kampányt kéne életre hívni, „gyere a színházba, nagyon várunk” üzenettel.

(Borítókép: Rudolf Péter és Karácsony Gergely érkezik a Vígszínház sajtótájékoztatójára 2020. július 1-én. Fotó: Huszti István/Index)