A Kárpátiát kérték fel, hogy indulót írjanak a tatai páncélosoknak

Nem árulunk el azt hiszem azzal nagy titkot, hogy a zenekar mindig is katonaságpárti volt, és örülünk a haderő fejlesztésnek.

Ezekkel a szavakkal vezette fel a nemzeti rockban utazó Kárpátia együttes a hírt, hogy még márciusban felkérést kaptak arra, hogy írjanak egy dalt a tatai páncélosokról – szúrta ki a zenekar honlapján a 444.

„A júliusi időzítése ennek a dalnak nem is jöhetett volna jobban, hiszen most kapták meg a Leopárd 2A4 harckocsik első darabjait, amiket pár éven belül még negyven Leopárd 2A7 követ. Szerencsénk volt ezeket a nagymacskákat megcsodálni, hallgatni, ahogy feldübörögnek, nekiindulnak... Durva” – írták.

A Kárpátia szekere amúgy is jól fut mostanában: nemrég számoltunk be róla, hogy négymillió forint közpénzt kaptak Kásler Miklós NKA-s miniszteri keretéből annak a filmnek a vetítésére, amelynek már az elkészítését is támogatta a miniszter.