Egy zenekar máris nemet mondott a raktárkoncertekre

Egy magyar zenekar máris visszautasította a raktárkoncertezésért cserébe járó állami támogatást. A Black Bartók a Facebook-oldalán jelentette be, hogy mivel nem zenélésből élnek, nem kívánnak élni a lehetőséggel, viszont szívesen felajánlják a nekik szánt összeget más, kiszolgáltatottabb helyzetben lévő előadóknak.

Pár napja kiderült, hogy a Black Bartókot is beválasztották azon 100 zenekar és előadó közé, akik meghívást kaptak a raktárkoncert rendezvénysorozatra, amit mi köszönettel visszautasítottunk. Az ok egyszerű: a Black Bartók tagsága nem a zenélésből él, ezért is szeretnénk kérni a szervezőktől, hogy helyettünk inkább olyan zenekaroknak, előadóknak ajánlják fel a nekünk szánt támogatást, akiknek komoly veszélybe került a megélhetése a járványügyi intézkedések következtében

– írta egy időközben elérhetetlenné vált posztjában a zenekar, ami tavaly nyáron Iggy Pop előtt lépett fel a Budapest Parkban.

A Recorder cikke szerint a bejegyzés alatti kommentek között a raktárkoncertek fesztiválzenekarokat érintő lebonyolításával megbízott Lobenwein Norbert is megjelent, ahol azt írta, hogy a Black Bartóknak nincsen erre lehetősége, mert "a megrendelő az 'elvégzett munkáért', vagyis a megtartott koncertért tud tiszteletdíjat fizetni", amit viszont később bárkinek fel tud ajánlani.

A koronavírus-járvány miatt lehetetlen helyzetbe került könnyűzenei szektor megsegítésével megbízott Lobenwein Norbert szerda este az Indexszel közölte 90 olyan produkció nevét, amely raktárkoncertezésre, ezáltal pedig állami támogatásra jogosult. A kormány eredetileg 40-50 előadó koncertjét támogatta volna, ám végül százra emelték a segélycsomagra jogosult fesztiválzenekarok számát. A lista 13 hazai fesztivál programja alapján állt össze.

Korábban az Index is megírta, hogy a Wellhello frontemberei, Fluor és Diaz saját részüket a háttérben dolgozó csapatuknak ajánlják fel. A lista több más szereplője is hasonló gesztust tett. Az Ohnody néven zenélő Hegyi Dóri a támogatás egy részét a Fábián Juli Emlékalapítványnak ajánlotta fel, akik "a hozzájuk befolyó pénzt a legjobban rászoruló zenei háttérdolgozók közt osztják szét", valamint a százas listáról lemaradt Mongooz And The Magnetnek.

A nekik megítélt összeg egy részét szintén a Fábián Juli Emlékalapítványnak ajánlja fel még Saya Noé, a Mörk, az Intim Torna Illegál és a Random Trip is. "Bátorítanánk minden olyan hozzánk hasonló ‘szerencsésebb’ előadót, zenekart, vagy produkciót, akik érintettek a ‘Raktárkoncert sorozatban’, hogyha szimpatikus a kezdeményezésünk, akkor ők is tegyenek így, saját lehetőségeikhez mérten" – írta posztjában a Random Trip kollektíva.

Az AWS a stábtagokkal és három baráti, segítségre szoruló zenekarral, a Kiessel, a Tieansennel és a Down For Whateverrel szeretné megosztani a támogatást, a Lazarvs pedig a Stubbornnak és a Southern Oracle-nek adna az összegből. A Leander Kills a háttérmunkások mellett a Mudfield és a Plasticocean zenekaroknak, a Road a felvidéki Rómeó vérziknek, a Fatal Error a Nova Prospect és a Tortuga együtteseknek ajánlotta fel a nekik megítélt állami támogatás egy részét.

A Colorstar és Jónás Vera, konkrét nevek említése nélkül, a listáról lemaradt zenésztársakkal és háttéremberekkel osztozna a nekik szánt összegen, míg Lovasi András a Kiscsillagnak ítélt támogatás teljes összegét egy zenekarnak adná, "kizárólag hangfelvételkészítés céljából", ehhez pedig pályázatot tervez kiírni. "Még sosem írtam ki pályázatot, megkérdezem, hogy kell, aztán jövök a részletekkel" – írta a Kossuth-díjas frontember.