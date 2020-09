Az én kötelezőim: Tóth Vera

Iskoláskori önmagamból a rengeteg szabadidőt hiányolom. Akkor még több idő jutott az olvasásra, így nem is vettem zokon a ránk erőltetett kötelezőket. A kedvencem közülük A Pál utcai fiúk volt. A regény és Nemecsek személye, akit annyiszor megsajnáltam, szép szimbóluma annak, hogy a világ milyen magasról tesz arra, ami a másiknak fontos és amiért keményen megdolgozott. Emellett az egység, az irigység, a gyarlóság, az erő, a hatalomfitogtatás mind benne vannak a történetben, ahogy az is, hogy a kicsiből mindig lehet nagy. Ha rajtam múlna, hogy a NAT-ba milyen kötelező irodalmak kerüljenek, Márai Füves könyvét nevezném be, mert abban apró bölcsességek formájában benne van az egész élet. Neveznék ugyanide egy pszichológiai művet, M. Scott Peck Járatlan útját, amit azért szeretek, mert nem túl bonyolultan készít fel az élet pocsékabb részeire, amiből azért van elég.