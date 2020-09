Kockára tette az életét – Rubik Ernő az Indexnek

Rubik Ernő, ez az önnön véleménye szerint írásban járatlan, meghatározhatatlan szakterületen alkotó zseni elővette és megvalósította 37 éve dédelgetett ötletét, és lenyűgözően olvasmányos, sodró lendületű könyvet írt A mi kockánk (The Puzzle of Us All) címmel.