Vasárnap délutánra szerveztek stafétaláncot a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói. Az akció célja, hogy eljuttassák az Országházba a nyílt levelüket, a Magna Charta Universitatumot, amely az egyetemfoglaló diákok lefektették azokat az alapelveket, amelyek szerint hajlandóak tárgyalni az iskola fenntartójával.

A megmozdulás hat különböző csomópontot érint:

Szentkirályi utca - az SZFE és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem épületei

Vas utca - az SZFE épülete

Astoria - az ELTE BTK épülete

Mikszáth tér - a Károli Gáspár Református Egyetem BTK épülete

Fővám tér - a Budapesti Corvinus Egyetem épülete

Lánchíd pesti hídfő - a Magyar Tudományos Akadémia épülete

Fel órával a kezdés előtt körülbelül 200-an várakoztak a Vas utcában, de folyamatosan érkeztek a demonstrálók, beleértve a keménymagot is.

Vasárnap a diákok már nyilvánosságra hozták a nyílt levelüket, a tüntetés elején pedig a szervezők a követeléseiket olvasták fel, köztük azt, hogy az állam ne szálljon ki az SZFE finanszírozásából, az oktatási intézményre erőltetett, Vidnyánszky Attila vezette alapítványi kuratórium pedig mondjon le. Amíg nem teljesülnek a követeléseik, fenntartják az SZFE épületének a blokádját. Közfórumot is tartanak, amelyre minden tanárt és diákot meghívnak a közös fellépésért a „párbeszédképtelen” hatalom ellen. Upor László távozó rektorhelyettes – akit az SZFE 2019. novemberi javaslata ellenére nem neveztek ki rektornak – jelentette be, hogy elhalasztják a tanévkezdést is, az új beiratkozási határidő szeptember 13.

A két rövid beszédet követően elkezdett alakulni az élőlánc, a résztvevők a szociális távolságtartás jegyében egymástól másfél méter távolságban helyezkednek el, piros-fehér szalag köti össze őket. Ahhoz, hogy a tüntetés elérje a célját, az élőlánchoz legalább ötezer embernek kell csatlakoznia. Fél négykor útnak a diákok útnak indították a Magna Charta Universitatum nevű kiáltványukat is a tömegben.

A Kossuth téren aztán már több ezer tüntető sorakozott fel az élőlánc részeként. – Szabad ország, szabad egyetem! – szólt a rigmus a tömegben. Kiderült, hogy a kiáltványukat – amelyet fél négykor indítottak el kézről kézre a Szentkirályi utcából, és öt után tíz perccel a Lánchídnál tartott – a parlamenti oroszlánszoborra fogják kitűzni.

A kiáltvány végül háromnegyed hatkor futott be a Kossuth térre, a tömegben pedig valaki azt is kiszámolta, hogy 27 kilométer per órás sebességgel haladt végig a kezeken. Ez nyilvánvaló túlzás. Könnyed sétával lehetett követni az útját.

