A Watchmen és a Schitt’s Creek tarolt az Emmy-díjátadón

Az HBO minisorozata, a Watchmen tarolt a televíziós díjátadó gálán, 11 díjat nyert. A vígjáték-sorozatok között pedig a Schitt’s Creek írt történelmet tíz díjjal.

A vasárnap tartott 72. Emmy-ceremóniát a díjátadó történetében először rendezték virtuális formában. Jimmy Kimmel vezette a műsort a csaknem üres Los Angeles-i Staples Centerből, a jelöltek pedig otthonaikból követték az eseményeket.

A drámasorozatok mezőnyében taroló Watchmen elnyerte egyebek között a legjobb minisorozat díját, azon belül pedig a legjobb színésznő (Regina King), a legjobb mellékszereplő (Yahya Abdul-Mateen II), valamint a legjobb forgatókönyv díját is.

Az HBO egy másik sorozata, az Utódlás szintén több díjat gyűjtött be: a legjobb drámasorozat, a legjobb színész, a legjobb forgatókönyvíró és a legjobb rendezés kategóriájában.

A Schitt’s Creek pedig mindent vitt a komédia kategóriában. Teljesítménye azért is rendkívüli, mert az Emmyk történetében először nyerte el mind a négy színészi díjat egy komédia. Az egyik díjazott színész, Daniel Levy így mondott köszönetet: a szeretet és az elfogadás változtathat a dolgokon, és mint hangsúlyozta, „erre minden eddiginél nagyobb szükségünk van”.

Az HBO Eufória című sorozatával Zendaya elnyerte a legjobb színésznő díját a drámaszériák mezőnyében. A 24 éves színésznő ebben a kategóriában az eddigi legfiatalabb díjazott lett. Azt mondta:

Kicsit furának tűnhet ilyen időkben ünnepelni. De el akartam mondani, hogy van remény a fiatalok számára. A sorozatunk lehet, hogy nem mindig a legjobb példa erre, de a fiatalok a világban teszik a dolgukat.

Mark Ruffalo az Ez minden, amit tudok című miniszériával nyert színészi díjat.

Tavaly az HBO 34 díjat söpört be az Emmy-gálán, a Netflix pedig 27 trófeát gyűjtött. Idén a kábelcsatorna 30, a streamingszolgáltató pedig 21 díjjal zárta a szezont. Az Emmy-díjakért folyó versengésbe idén először bekapcsolódott Disney Plus nyolc díjat kapott, ebből hetet a The Mandalorian című népszerű sci-fi-sorozatáért, mely a Star Wars-univerzumban játszódik.

A talk show mezőnyben díjazták a The Last Week Tonight with John Oliver című műsort.

A Variety.com értékelése szerint nem véletlen, hogy a díjról szavazók a Watchmen, az Utódok és a Schitt’s Creek mellett tették le a voksukat az idei szokatlan Emmy-szezonban, hiszen ezek a sorozatok voltak a legnagyobb hatással az életükre az elmúlt 12 hónapban. A Watchmen című képregény-adaptáció rávilágított a társadalomban tetten érhető szisztematikus rasszizmusra és elnyomásra, miközben végre a való életben is elindult erről a párbeszéd. Az Utódlás című szórakoztató szappanopera egy aljas médiamágnás és családjának történetével bilincselte le a nézőket, a Schitt’s Creek viszont arról mesélt, hogyan hozza össze a széttöredezett családot egy válsághelyzet.

Borítókép: Jimmy Kimmel vezette a műsort a csaknem üres Los Angeles-i Staples Centerből / Fotó: AFP