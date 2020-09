Pestisdoktor álarcot viselve mutatták be A gondolkodás forradalma című könyvet az idei Ünnepi Könyvhét keretében. A koronavírus miatt online közvetített eseményen Kiss Róbert Richard újságíró beszélgetett a könyv szerzőjével, Magyarország egyik legnépszerűbb matematika tanárával, Mosóczi Andrással.

Mint elmondták, nem véletlenül döntöttek úgy, hogy a középkor nagy pestisjárványai idején használatos maszkkal védekeznek.

A középkor nagy pestisjárványai idején az orvosok jelentős része elmenekült arról a településről, ahol terjedni kezdett a kór. A bátrabbak, például Velence több orvosa ehhez hasonló csőrös álarcban, nagy lebernyegben, hosszú bottal vizsgálta a betegeket. A cél az volt, hogy a távolságtartással a doktorok ne fertőződjenek meg. A csőrbe még gyógyfüveket is raktak, hogy azok is szűrjék a levegőt, hátha így túlélhetik a járványt akkor is, ha közben gyógyítanak - vagy legalábbis megpróbálják. Praktikuma még, hogy a csőr nagysága miatt jobban lehet benne levegőt venni, mint egy sima maszkban

– mondta Kiss Róbert Richard.

Kapcsolódó Könyvbemutató - YouTube Mosóczi András: A gondolkodás forradalma

A Csodák Palotájában rendezett könyvbemutatón tehát maximális elővigyázatosság mellett zajlott a szerzővel folytatott beszélgetés, amelyet látványos kísérletek követtek. Mindez harmonizál a Typotex kiadó által gondozott könyv szellemiségével, amelynek célja, hogy izgalmas történetekkel, és a laikusok számára is követhetően mutatja be, hogyan szövi át a matematika egész életünket.

A matematika egyidős az emberiséggel, és története szétválaszthatatlanul összefonódott az emberiség sorsának fonalával



– írja bevezetőjében Mosóczi András szerző.

Ez nem is túlzás, hiszen a sumerok matematikai agyagtáblái idősebbek Mózes kőtábláinál, a rajta szereplő trigonometrikus kifejezések pedig hamarabb hirdették a matematika törvényeit, mint Isten törvényeit a Tízparancsolat.



De vajon hogyan jutott eszébe először az embereknek a matematikával bajlódni? Egyáltalán, mi hívta életre ezt a tudományt már akkor, amikor az űrutazás helyett még a kerék számított új technológiának? A könyvből mindez kiderül. Ahogyan az is, hogy még ma is él olyan nép a földön, amelynek tagjai még a kezük ujjait sem tudják megszámolni.