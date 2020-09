Folytatja Az oroszlánkirályt a Disney

A Disney 1994-es nagy sikerű rajzfilmje nyomán született élő szereplős produkciót tavaly mutatták be. A filmre világszerte 1,7 milliárd dollárért váltottak jegyet a nézők. A stúdió most ezt a népszerű játékfilmes verziót akarja folytatni, ezúttal is fotórealisztikus minőségű technológiával ábrázolva az állat szereplőket.

A következő részre az Oscar-díjas Holdfény című dráma rendezője, Barry Jenkins kapott megbízást a Disney stúdiótól. A rendező a felkérés után elmondta, valóra vált álma, hogy barátságról és szerelemről szóló történetet rendezhet:

A kilencvenes években a nővéremnek segítettem, aki két fiúgyermeket nevelt, így Az oroszlánkirály szereplői a mindennapjaim részévé váltak.

Nosztalgikus nyilatkozata dacára ez a film persze nem annak a folytatása lesz, hanem a még nagyobb kasszasikert hozó élő szereplős utódjának. Várható volt, hogy a Disney kiaknázza ezt a lehetőséget, miután minden klasszikusának az átdolgozása hatalmas bevételt eredményezett.

Jenkins 2017-ben forgatókönyvírói Oscar-díjat kapott a Holdfény című drámáért, amely egyben a legjobb film Oscarját is elnyerte. A 40 éves afroamerikai filmest a Ha a Beale utca beszélni tudna című filmjének forgatókönyvéért is Oscarra jelölték.