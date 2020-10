Mintaapák, csereapák

Több mint egy hónapja indult útjára a Mintaapák második évada a TV2 csatornáján. Aki nem nézte, az is biztosan hallott a sorozat körüli botrányokról. Négy főszereplő búcsúzott el az első évad után. Volt, akivel a készítők nem hosszabbítottak szerződést, és akadt, aki önként, a sajtónak dalolva hagyta el a produkciót.

Kétségtelen, egy új gárdának nincs könnyű dolga. Egy szerep megformálása eleve kihívás. Erre tesz rá egy lapáttal, hogy ha nemcsak a megírt szerepet kell magadra formálnod, hanem az előzőleg alakított színész karaktere is ott kísért a forgatásokon.

Márpedig nem lehetett figyelmen kívül hagyni az eredetileg választott színészek alakítását.

A Mintaapák első évada nagy sikert aratott, a kritikusok és a nézők is szerették. Nem véletlenül.

Napi sorozat lévén nem kell világmegváltó történetekre számítani. A megírt párbeszédek néha kifejezetten kínosak, a Mintaapák így is egy magasabb színvonalat, minőségibb humort hozott az itthoni tévézés világába.

A főszereplők szinte egytől egyig ismertek voltak, a gyerekszereplők castingja pedig parádésan jóra sikeredett. Aki szereti ezt a műfajt, szerette a Mintaapákat is. Tavasszal a járvány miatt leállt forgatás kényszerszünetében bombaként robbant a hír, hogy Fenyő Ivánnak nem hosszabbították meg a szerződését.

A pillangóeffektus első szárnycsapása volt ez a hír, amelynek a végén a főbb színészek közül másik három is távozott a sorozatból. Kovács Patrícia, Szabó Kimmel Tamás és Klem Viktor.

Még mindig homály fedi, hogy pontosan mi és miért történt, ami ehhez vezetett, szó volt összeférhetetlenségről, nehéz személyiségekről, de az tagadhatatlan, hogy a csatorna kommunikációja jócskán hagyott maga után kivetnivalót.

Ebbe a háborgó tengerbe érkezett meg a négy új szereplő, mentőmellény nélkül, lékelt csónakkal.

A nézői elvárások mellett valószínűleg azért is volt rajtuk nyomás, amiért a kollégáik helyére lépnek. De a sorozat nem állt meg, valakinek vállalnia kellett a szerepeket.

A választott színészekről általánosan elmondható, hogy tehetségesek, és ha az elejétől ők lettek volna képernyőn, messze nem kaptak volna ennyi negatív kritikát. Az első casting telitalálat volt, de biztos, hogy ha bármelyik másik sorozatban lecserélődött volna ennyi főszereplő, ugyanolyan nagy lett volna a felháborodás.

Úgy gondolom, az új gárda nem teljesít rosszabbul, mint elődeik. Talán Szávai Viktória az, aki a leginkább eltérőn játssza az óvónő szerepét, mint ahogy azt Kovács Patrícia tette. A többi karakternél is ez lenne a jó irány. Kovács Patríciát nem könnyű helyettesíteni, egyedülálló jelenség, de láthatóan Szávainak nem is volt célja az ő karakterét is belevinni a játékába. Egészen más lett így a karakter, új színt adott az eddig rajzolt képhez.

Száraz Dénes szerződött Szabó Kimmel helyére. Illik hozzá a vonzó, kislányát egyedül nevelő állatorvos karaktere. Megjelenésében, megnyilvánulásaiban is mást hoz, mint elődje, de még mintha nem adta volna át magát teljesen a szerepnek.

Az exfocista-pizzériatulajdonos esetében kicsit más a helyzet. Fenyő Iván annyira jól hozta a kősuttyót, hogy felülírta a karakterét. A döntés, hogy Kamarás Ivánt választották a második évadra, egyértelműen ennek a jelenségnek köszönhető. Kamarást nem a Szalay-klán fejének szerepére hívták, hanem Fenyő Iván pótlására.

Ugyanez a helyzet az ügyvédet megformáló Makranci Zalán esetében is.

Ahogy a közösségi média felületein láttam posztokban és kommentekben, Zalán kapja a legtöbb kritikát.

Ennek az lehet az oka, hogy Klem Viktort ugyanúgy azonosították az általa megformált karakterrel. De míg Kamarás a fizimiskáját tekintve is emlékeztet elődjére, Makranczi gyökeresen mást képvisel. Mégis, mintha próbálna az eredetileg választott színész játékaiból is meríteni. Hogy ez tudatos, tudat alatti vagy rendezői döntés, teljesen mindegy.

Viszont Makranczi csuda tehetséges színész, akit mintha bezárna ez az elvárás. Szerintem akkor tudna kiteljesedni, ha szabad kezet kapna, és nem a Klem Viktor-osított, hanem a zalánosított ügyvédet alakítaná.

Lecserélődött Máté, a legidősebb Szalay gyerek, Kerekes Mártont Grasso Marco váltotta le. Az új változatban erősebb a hangsúly a kamaszlázadáson, de egyértelműen veszített kedvességéből a karakter.

Több mint harminc rész ment le az új szériából. Bár csökkent a sorozat nézettsége, egyáltalán nem vett el az értékéből az új színészek érkezése, igaz, nem is adtak még sokat hozzá. A karakterek közötti kémia talán az egyetlen szembetűnő hiányosság a sorozatban az elődökhöz képest. Nemcsak a férfi–női vonzalom, hanem az új apák és gyerekek közötti kötődés is kevésbé érezhető.

Nem tudom, mennyi időnek kell eltelnie, hogy az újak kilépjenek az elődök árnyékából, de a lehetőség mindenkiben megvan, hogy betöltse a nézőkben a kialakult űrt.

Aki pedig a színészek miatt nézte a sorozatot, annak úgysem lehet megfelelni.

