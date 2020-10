Ma kezdődik a Lengyel Filmtavasz, és ez nem vicc

Idén azért ősszel tartják a tavaszi rendezvényt, mert akkor a koronavírus-járvány meghiúsította, hogy a mozikba kerüljenek a kiválasztott alkotások.

A budapesti Lengyel Intézet most azzal ideologizálta meg a név meghagyását, hogy a tavasz nemcsak egy évszak, hanem lelkiállapot is lehet, amely jó energiával és örömmel jár együtt. A kortárs lengyel film amúgy is az európai filmművészet egyik legérdekesebb jelensége, hiszen az utóbbi évek számos fesztiválelismerése – köztük az Oscar-díj – igazolja a lengyel filmművészet egyre növekvő nemzetközi presztízsét.

A 26. Lengyel Filmtavasz kínálatában négy olyan alkotás szerepel, melyek hazájukban elsöprő sikert arattak. A filmek eredeti nyelven, magyar felirattal nézhetők meg a Budapest Távmoziban.