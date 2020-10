A mesefilm maga az élet: apa hazahozott egy gonosz mostohát

Énekes, balerina és tévés műsorvezető, határon túli színész, első filmes és hazai sztár is szerepel a legújabb családi filmben, amely családias légkörben forog. Az Index a Dunakeszin lévő VisionTeam műterembe kapott meghívást, itt nézhettünk bele a készülő műbe.

Belépésünket kézfertőtlenítés és lázmérés előzi meg. Mert bár a film mese, a forgatásnál nagyon is számolni kell a valósággal, a koronavírussal.

A színésznőből már előző filmjével rendezővé avanzsált Dobó Kata is a mai magyar realitásokat hangsúlyozza a múlt század legendás színházi embere, Lakner Artúr által írt Édes mostoha adaptációja kapcsán.

A mese mint műfaj nem kötötte meg a kezünket, ugyanakkor a rengeteg gyerekkel való munka komoly kihívás. Óvónő például biztosan nem tudnék lenni, hiszen elképesztően nehéz feladat. Nem véletlen, hogy a forgatások során is drámainstruktorok és animátorok foglalkoztak a gyermekekkel, hiszen nekik a munka mellett fontos a játék, és az is, hogy megértsük őket. Talán éppen ezért, a film története ma is időszerű, mivel sok családba érkezik új anyuka vagy apuka, akihez meg kell tanulnia alkalmazkodnia a gyereknek.

Vagy nem – teszem hozzá már én, hiszen a most készülő film éppen arról szól, hogy egy gyerek nem fogadja el az új családtagot, mondhatni, megtorpedózza apja választását. Őt ugyanis nem vakítja el a szerelem, így átlát a szitán: rájön, hogy mostohája nem az, akinek mutatja magát.

Erre persze nem minden gyerek képes. Ahogy a főszerepet megformáló Marczinka Bori sem mindennapi. A tízéves kislány három éve balettozik, és már játszott A diótörőben az Operában. Mostani filmszerepére négyszáz gyerek közül választották ki hosszadalmas castingok után.

Apa hazahoz egy gonosz mostohát

A válogatás tavaly májusban indult hirdetésekkel, színjátszó csoportok és iskolák közvetlen megkeresésével. Borit azonban csak az utolsó pillanatban, egy véletlen folytán fedezték fel. Két jelenet szünetében, saját lakókocsija lépcsőjén faggatom a forgatásról.

Az itteni napok hatórásak, de a felvételek között sok szünet van. Ilyenkor drámatanárok játszanak velünk, vagy épp kártyázunk, és bármikor lehet enni-inni a büfében. De maga a munka is nagyon jó. Hatalmas virágok, labdák, flamingók, színes sátrak, olyan, mintha Tündérországba csöppentem volna.

De az mégsem annyira tündéri, amikor harcolnod kell a mostohád ellen – vetem ellen.

Arról van szó, hogy Dorka anyukája meghal, és az apukája hazahoz egy teljesen más, ismeretlen nőt. Azt mondja, hogy ő lesz az új anyukám, és mostantól szokjam meg. Ez amúgy sem lenne egyszerű, de kiderül róla, hogy gonosz.

A mesékben és a hétköznapi életben is vannak gonosz emberek, akár mostohák is, de van, hogy simán csak megromlik a szülők kapcsolata. Erről neked gyerekként mi a véleményed? – firtatom.

Ilyen sajnos van, hogy felbomlik egy család, ami szomorú. De szerintem ha már tényleg olyan rossz egy kapcsolat, akkor a gyerekeknek is jobb, ha szétmennek a szülők, és nem bántják egymást előttük.

A mostoha szerepe Pálmai Annáé. De vajon valóban mostoha szerep?

Egy színész számára örömteli az átalakulás, amikor egy karakterben nagyot lehet változni

– mutat rá a Junior Prima-díjas színésznő, aki filmbéli ellenlábasáról, Boriról is nagyon jó véleménnyel van:

Ő hihetetlenül profi! A balettból kifolyólag nagyon fegyelmezett, alapos, koncentrált, olyan, mint egy felnőtt kolléga.

Csobot Adél első filmszerepe

A színpompás, eklektikus kosztümével is csábító dáma könnyen az ujjai köré csavarja a szív dolgaiban kissé esetlen Andrást, akit a kalandos életutat bejárt Bokor Barna alakít. Az erdélyi színész korábban rádiós, majd tévés műsorvezető volt, azután Egyiptomban idegenvezetősködött, míg egy svédcsavarral a magyarországi forgatáson találta magát.

Épp mit sem sejtve bevásároltam, amikor a film egyik producere, Helmeczy Dorottya hívott fel, és megkérdezte, lenne-e kedvem eljönni egy castingra. Erre én zavaromban krumpli helyett babot vettem, pedig volt nálam bevásárlólista.

A zavarán hamar sikerült úrrá lennie, viszont a színházi munkához képest a filmforgatás új kihívások elé állította.

A színházban általában a partnerhez beszélünk, a filmben előfordul, hogy párnához, kanapéhoz, székhez, mert az a helyes nézési irány a kamera szempontjából.

A legnehezebb mégsem ez, hanem az ő esetében is a valóság volt, amely a járvánnyal együtt határzárat hozott Magyarország és Románia között.

Édesapám egy nehéz műtéten esett át a forgatás alatt, és én nem lehettem mellette. A gyermekeim is rendkívül hiányoztak: két hónapig nem láttam őket a vírushelyzet okozta közlekedési anomáliák miatt.

Az El a kezekkel a papámtól! címszereplője mostani színésztársát, Csobot Adélt azelőtt az Erdély Broadway nevű show-műsor házigazdájaként látta vendégül az Erdély TV-ben, ahol még egy duettet is énekeltek együtt. Merthogy Adél eredendően énekesnő. Szerepelt ugyan már színházi darabokban (A legvidámabb barakkban és Az őrült nők ketrecében), de ez az első filmes szerepe. Számára külön vonzerőt jelentett az, hogy gyerekekkel forgathat.

Mindez biztosan azért is van, mert van két gyerekem. Érzem, hogy van kapcsolódás, de mindig is éreztem egy érdekes kötődést a gyerekek iránt, könnyen be tudnak fogadni. Nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni, így ez nekem külön öröm.

Mákos gubásan, gonosz szakállasan

Gubás Gabi viszont sokkal inkább színész, mint énekes, mégis már három gyereklemeze is megjelent. A filmben is dalra fakad, ám karaktere ennek ellenére igazi harcos típus: ötször vált el, és a gyerekeket is arra tanítja, hogy ismerjék meg a dzsungel törvényeit, mert ez a kulcs a túléléshez. Ez az élettapasztalat egy jóval idősebb szereplőt sejtet megformálójánál.

Amikor felkértek Kamilla szerepére, egy még sokkal idősebb karakter szövegét kaptam meg, de mivel az egész stábon fiatalítottak, így végül rám írták a szerepet, ám így is tíz évet kellett öregednem. Vicces, mert húszéves korom óta őszülök, és ha hagynám lenőni a hajam, nagyjából úgy festenék, mint Kamilla – úgy szoktam mondani: „mákos gubásan”. A saját hajamból, szivacsból és valódi hajból készült ősz tincsekből megalkotott, toronyszerű frizurám két és fél óra alatt készül el.

A legkülönlegesebb jelmezt mégis Járai Máté mondhatja magáénak, aki szerint még családja is alig fog ráismerni így, egy ágymatracnyi szivaccsal kitömve. Ráadásul a nyár végi kánikulában tizenkét órán át viselni a nehéz és izzasztó jelmezt igazi kihívás.

Hihetetlen átváltozáson megyek keresztül, ami kétórás munka eredménye. A karakterem egy bajszos-szakállas, vörhenyes, torzonborz, korpulens figura, azaz minden, ami nem én vagyok. Egy színésznek nagy öröm, ha a szerepében nemcsak a jelleme, de a külseje is teljesen átalakulhat. Egy mesében gonosz figurát alakítani nagyszerű lehetőség. Egyébként a karakteremnek van egy fordulópontja, ahol kiderül, hogy a szíve mélyén nem is gonosz, és valójában hiányozni fognak neki a gyerekek, akiket a táborozás alatt módszeresen ijesztgetett.

Fotó: Megafilm

Rosszul lépett, sütit kapott

Pindroch Csaba is saját gyerekeinek szeretné elsőként megmutatni a filmet, amelyben egy olyan közeli barátot alakít, aki próbálja finoman befolyásolni a férfi főszereplőt, hogy a párválasztás fontos kérdésében jól döntsön. Pedig a való életben annyira nem is szeret tanácsokat osztogatni.

Régebben sokkal többször mondtam el a véleményemet, most már kétszer meggondolom. Az alkalmazkodás híve vagyok, ez jellemzi a kapcsolataimat is. Azt mondanám inkább, én egy olyan barát vagyok, mint az apuka a szülőszobán. Ott van, lehet fogni a kezét, és számíthatsz rá, mindig melletted áll.

A forgatás egyetlen igazi áldozata Nagypál Gábor, akit már a munka elején baleset ért. Egy táncos jelenetnél a felugrás után rosszul ért talajt, és kificamította a bokáját. Ám a szerencsétlen eset/esés után pozitív meglepetésben is volt része.

Miután az ügyeletes orvos ellátott, és jegyzőkönyv készült a balesetről, a mentős hölgy szeme kikerekedett a születési dátumom hallatán – ugyanis pont aznap volt a születésnapom. Valaki a stábból fél füllel meghallotta a beszélgetésünket, és másnap ebédszünetben kedvenc sütimmel, egy szekérderék flódnival és fagyitortával köszöntött fel a stáb.

Ünneplés ide vagy oda, a részleges szalagszakadás miatt az orvos egy hónapra eltiltotta Nagypált a táncjelenetektől. Emiatt bele kellett nyúlni a gyártási tervbe, ami egy rendkívül összetett mátrix: előrevettek olyan jeleneteket, amiket a végén akartak felvenni. Mostanra viszont a teljes forgatással végeztek, úgyhogy indul az utómunka. Mivel a külső és a belső jeleneteket más-más villában vették fel, a kettőt CGI-trükkökkel hozzák össze.

Ha egy történetnek jelentős része filmes alkímia, azaz sok minden utómunkában készül, a színész még jobban rá van bízva a rendezőre. A szituációk persze játszhatók, de színészként nehéz feladat elképzelni, hogy a jelenet hogyan fog majd kinézni.

Nagypál Gábor szerint a családi mesemozi méltatlanul hosszú ideje mellőzött műfaj.

Ideje felfedeznünk, hogy van egy olyan közönség, akiket a rajzfilmek után elfelejtünk, és csak húszévesen jutnak újra az eszünkbe. Pedig ha ebben a korban nem fogjuk meg őket olyan filmekkel és színházi darabokkal, amelyek igényesek és mélyebb mondanivalójuk van, később már nagyon nehéz lesz.

Vannak, akiket már most elköteleztek maguk mellett a filmesek. Az Instagramon indított játékra jó néhányan jelentkeztek, és a győztesek nyereménye az volt, hogy – velünk, újságírókkal együtt – részt vehettek a nyílt napon.

Az alkotók remélik, hogy a többi fiatalt is sikerül megfogniuk filmjükkel. Helmeczy Dorottya producer szerint erre garancia, hogy olyan technikai eszköztárat használtak a filmhez, amilyet eddig egyetlen magyar filmhez sem: drónokat, VFX-effekteket, különleges kamerákat, oldtimereket, és egészen speciálisan ide készítettek néhány eszközt, például egy csodasütőt. A tárgyak mellett ráadásul kaszkadőrök, táncosok és állatok is részesei a produkciónak.

A járvány kapcsán kialakult helyzet miatt a hagyományos értékeket hordozó családi film – egy szeretetmese – sosem volt aktuálisabb. Másrészt persze a mesemozi kockázatos műfaj, de a kockázatában van az ereje! Minden, ami igazán jól működik, az alapvetően kockázatos

– hangoztatja a producer.

Bár ha azt nézzük, hogy Dobó Kata előző, bemutatkozó filmje, a Kölcsönlakás tavaly több mint százötvenezres közönséggel a legnézettebb hazai alkotás volt a mozikban, nagy izgalomra nincs okuk az El a kezekkel a papámtól! alkotóinak.