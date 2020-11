Semmi sem tépheti ki az agyamból azokat a pillanatokat, melyeket a társaságodban töltöttem. Életem legboldogabb pillanatai voltak ezek

– írta George Washington egy évvel halála előtt szerelmének, a sötét szemű szépségnek, Sally Fairfaxnek őszinte levelében. De nem az Egyesült Államok első elnöke, a függetlenségi háború győztes hadvezére volt az utolsó, akit megérintett a történelmi falak között a szerelem, Franklin Delano Roosevelt vagy Lyndon Johnson enyelgései már nyilvánosabbak voltak, John F. Kennedyről nem is beszélve. Ám senki sem volt olyan óvatlan a libidójával, mint a mára a feledés homályába vesző Warren G. Harding, ő ugyanis egyenest egy házasságon kívüli gyermeket nemzett nála 31 évvel fiatalabb szeretőjével. A regnálása alatt népszerű, de szívinfarktus miatt bekövetkezett halála után az egyik legrosszabbnak tartott elnökről és kettejük viszonyáról a fiatal üdvöske, Nan Britton szaftos leleplező könyvet adott ki 1923-ban, amelyben fény derül arra, hogy szexuális együttléteik a Fehér Ház ruhatárában zajlottak,

titokban kihordott gyermeke pedig valószínűség szerint a szenátusi iroda kanapéján fogant.

Marilyn Monroe-nak, minden idők egyik legvonzóbb szexszimbólumának, a világ legkörülrajongottabb dívájának viszont sikerült belehalnia a szerelembe. Máig bizonyítatlan, de nagy valószínűségű, hogy tragikus kimenetelű gyógyszer-túladagolása John F. Kennedy, az Amerikai Egyesült Államok 1961 és 1963 között regnáló elnöke iránt érzett szerelmének, illetve szenvedélyes szeretői viszonyuk méltatlan kimenetelének lett visszafordíthatatlan következménye.

A világtörténelem legtitkosabb viszonya mindössze néhány hónapig tartott, és bár pletykák bőséggel keringtek,

a viharos és szenvedélyes affér a sajtóig nem jutott el.

Hála JFK számító hidegvérének. Az egyedüli korabeli hírforrás a platinaszőke szexidol pletykálkodása lehetett, aki ismerősei körében elejtett néha ezt-azt – a diszkréció eme hiánya nem is tetszett az elnöknek. A jóképű Johnynak ugyanis, akiről bár nemcsak szintén gyönyörű felesége, Jacky Kennedy, de környezete előtt is köztudott volt, hogy nem csak elméletben szereti a nőket, elnökségébe kerülhetett volna a viszony kiderülése.

„Ha nem szexelhetek mindennap, akkor fejfájást kapok.”

– nyilatkozta egyszer az Egyesült Államok harmincötödik, hihetetlenül népszerű, férfiidolszámba menő elnöke, akinek persze éppoly fontos volt a hatalom nyújtotta addikció is. Hatalom kontra szex, kérdés, melyik az addiktívabb, Kennedynek az utóbbi volt, hosszú távon legalábbis. De hát le kéne-e mondani az amerikai elnökségről egy futónak mondható, néhány hónapos viszonyért? A józan felelet erre nyilván a „nem”, miközben ez belekerült a 36 éves, amúgy is labilis személyiségű Marilyn Monroe életébe. Kettejük kapcsolatának legemlékezetesebb, nyilvánosság előtt zajló pillanata az volt, mikor Marilyn Monroe az elnök 45. születésnapjára nyilvánosan elénekelte a Happy Birthdayt, szemtanúk szerint minden idők legprovokatívabb, legszenvedélyesebb előadásában.

A nép félrevezetéséhez csak egy profi sajtós kell

Hogy viszonyuk tulajdonképp megmaradt a susmorgás szintjén, és nem ronggyá olvasott napilapok és magazinok címlapjait ékesítette, az elnök sajtósának, William Haddadnak az érdeme. Kennedy ugyanis neki adta ki az ukázt, hogy a bulvárlapokat, melyek már eddig is sejtettek ezt-azt, az igazság ellenkezőjének állításával tökéletesen leszerelje. Haddadnak a lapok főszerkesztői hittek, hiteles személy volt, közel állt a családhoz, korábban pedig JFK elnöki kampányában is részt vett. Haddad pár évvel később úgy nyilatkozott, Kennedy ezzel a húzásával elárulta őt, nemcsak hazudott neki, de hitelességét is elvesztette.

Az elnök még azt a kegyetlenséget is elkövette, hogy

Marilynt egyik pillanatról a másikra zárta ki életéből, gyakorlatilag egyetlen szó nélkül, amitől az egyébként is pszichés és személyiségzavaros színésznő még jobban összezuhant.

A színésznő John testvérével, Bobbyval is jó viszonyt ápolt (egyesek szerint az ő szeretője is volt), vele még találkozgatott egy ideig, de John ráparancsolt testvérére, hogy szakítsa meg a találkozásokat, hiszen ennek kitudódása a Kennedy fiúk karrierjébe kerülhet. Marilyn Monroe fájdalmában és őrületében rendszeresen telefonálgatott a Fehér Házba, ám az elnököt nem érte el.

Bobby pedig hallgatott fivérére, szakított, mire Marilyn Monroe még mélyebb depresszióba zuhant. A színésznő ebben az évben, 1962. augusztus 4-én halt meg, a hivatalos dokumentumok szerint tragikus kimenetelű gyógyszer-túladagolásban. 36 év, egy örök szexszimbólum és egy szenvedélyes nagy románc ment a levesbe.

Lewinsky kiasszony kék ruhája

Eltelt néhány évtized, jött egy hasonlóan jóképű, tán még JFK-ra is hasonlító elnök Bill Clinton személyében, aki azonban a női és sajtódiszkréció tekintetében nem járt ekkora sikerrel. A szaxofonos elnök „szaxofonos” szeretője, Monica Lewinsky már szintén nem tudja kiírni magát a Fehér Ház szerelmi történelemkönyvéből.

Lewinsky kisasszony 22 évesen került a Fehér Házba gyakornokként, ahol rövid időn belül szexuális viszonyba bonyolódott az akkor már régóta házasságban élő elnökkel. A liezon mintegy másfél évig tartott, a politikai botrány azonban csak három évvel az eset után, 1998-ban látott napvilágot, amikor is a lány egyik barátnője, Linda Trip felvette azokat a beszélgetéseket, amikben Monica Lewinsky az elnökkel való liezonokról mesélt neki, majd kiadta azokat a sajtónak. S tegyen a jövőben Lewinsky bárki bármit, őt már örök fehér házi gyakornokként fogják emlegetni, aki állítólag egyszer még akkor is az elnök kedvére tett, miközben az telefonon tárgyalt az amerikai kongresszus vezetőivel.

Clinton először tagadta a dolgot, majd bő fél évvel később kénytelen volt mégis beismerni afférját, előkerült ugyanis az a kék estélyi ruha, amit Monica viselt az egyik titkos együttlét alkalmával, annak egyértelmű nyomaival.

Az elnök a Lewinsky-ügy után sem volt a hűség mintaképe, Elizabeth Hurley-t szemelte ki magának, akinek házához magánrepülőt küldött, és aki az ezt követő négy napban el sem hagyta az elnöki rezidenciát. Leszögezhetjük tehát, a szeretőtartás, a házasságon kívüli gyermekek és a szenvedélyes szerelmek nem állnak meg Párizsban és az Élysée-palotában.

