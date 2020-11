Meghalt Nemes László, a magyar rock legendás háttérembere

Meghalt Nemes László, hangmérnök, a magyar rock elismert, legendás háttérembere. Hetvenhárom éves volt.

Fotó: Rockmúzeum Archívum Nemes László az Omega Stúdióban

Nemes László Fenyő Miklóssal, a Neotonnal és az LGT-vel is dolgozott együtt, az Omega énekesével, Kóbor Jánossal pedig közösen építette meg az ország első magánstúdióját, az Omega Stúdiót. Több külföldi fesztiválon is szerepelt, a Skorpióval például az Egyesült Államokba, sikerei csúcsán az Omegával végigturnézta Európát. A rendszerváltás után a Republic és a Beatrice mellett tevékenykedett. Szakértelmét 2017-ben a Fonogram-gálán életműdíjjal jutalmazták. Haláláról először Fenyő Miklós számolt be csütörtökön a Facebookon.

Az Index áprilisban közölt portrét róla.