Kitartanak a magyar DJ-k: a járvány után visszatérünk, és hatalmas bulit csapunk

A koronavírus-járvány második hulláma gyakorlatilag a csőd szélére sodorta a DJ-k többségét. A lemezlovasok azonban rendkívül kitartóak, és ígérik: ahogy legyőzzük a vírust, óriási bulikkal térnek majd vissza.

Spiegelhalter László, Vácrátót polgármestere, azaz Spigiboy, a magyar DJ-szövetség alelnöke lelkesítő közleményt adott közre. Az Indexnek megerősítette: a DJ-k helyzete most nagyon nehéz, de nem olyan fából faragták őket, hogy összetörjenek a járvány alatt.

Mi lemezlovasok, azaz DJ-k vagyunk. Tudom, nem a legnélkülözhetetlenebb foglalkozás, de egy jó buli elengedhetetlen kellékei vagyunk, voltunk és még leszünk is. Az utóbbi 20 évben számtalan fesztivál épített a világ DJ-élvonalára. Most azt mondják, üljünk otthon, mint sok más szakma képviselői. De a tartalékaink elfogytak. Néhányan igyekeztünk egyéb bevételi forrásokat felkutatni, de ez nagyon-nagyon kevés

– írja Spigiboy, aki kitartásra kéri a kollégáit. Felhívja a figyelmet:

Sokan készítünk zenéket, produkciókat, ám ez akkor teljes, amikor a bulikon elő tudjuk adni őket. Az elmúlt hónapokban sokakban óriási a dilemma: mire számíthatnak, mit csináljanak? Keressenek más munkalehetőséget? Van, aki futárnak állt, áruházba ment dolgozni, mert nem akarta, hogy azt lássák a gyermekei, hogy az apjuk nem dolgozik. Volt tartalék, de elfogyott. Kicsit olyan ez, hogy most egy rossz buli is jó lenne, csak legyen. Ők később, ha újraindul minden, akkor is megtartják ezt a munkát.