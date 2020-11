Adventi útikalauz stopposoknak

Nemcsak az adventi koszorún gyúlnak ki e hét végén a fények, hanem az ünnepi díszbe öltözött járműveken is. Idén azért is különleges ez, mivel a koronavírus-járvány szülte korlátozások miatt nincsenek karácsonyi vásárok és színes forgatag, elmaradnak a szokásos ünnepi programok és össznépi rendezvények.

Mit lehet tenni, ha már szülőnek és gyereknek egyaránt elege van abból, hogy a négy fal között mondjon/hallgasson mesét? Nincs mese, ki kell mozdulni otthonról! Ez azért is jó választás, mert ilyentájt már elég korán sötétedik ahhoz, hogy az ünnepi díszkivilágítás kedvéért ne kelljen a gyerekeknek éjszakába nyúlóan fennmaradniuk. Szerencsére a BKV nem szakított hagyományaival, így ahogyan főútvonalaink, úgy a rajtuk közlekedő járművek is megkapták szokásos cicomájukat.

Csütörtökön elindult a 2-es vonalán az első fényvillamos, amely nem más, mint egy hatvanéves UV-szerelvény. Bár régebben sokan azt hitték, hogy e két betű az új villamos szavak rövidítése, ma már ezekre a matrónákra nézve senki sem gondolja ezt. Az viszont sokakat gondolkodóba ejthet, hogy mennyi égő van rajtuk. Nos, mi utánajártunk:

3500 méternyi fényfüzéren

39 200 LED világít,

amelyek napi fogyasztása alig 100 forint (!)

Pénteken a fél évszázados villamosokat egy jóval újabb társuk követte a 3-as vonalán: egy hannoveri teve, amely furcsa nevét a márkajelzéséről kapta, ugyanis hivatalosan TW–6000 néven anyakönyvezték Németországban, ahonnan az ezredforduló után érkezett hetvenedmagával Budapestre. Érdekes, hogy ezek a szerelvények eredetileg zöldre voltak fényezve, itthon viszont megkapták a sárga flottaszínt, emiatt banánnak is becézték őket, mondván: beértek. Most viszont az ünnep idejére piros köntöst öltött a Mexikói út és a Határ út közt ingázó járat.

Fotó: bkk

A fenti a színes tabella azt mutatja, hogy az elkövetkező több mint egy hónapban mely viszonylatokon találkozhatunk a fényvillamosokkal, amelyek csapatát

jövő hét péntektől további kettő gyarapítja.

A közlekedési vállalat arra törekszik, hogy a főváros minél több pontjára jussanak el, így találkozhatunk majd velük a 2-es, 19-es, 42-es, 47-es, 49-es, 50-es, 56A, 59-es, 62A és 69-es vonalán.

Fotó: mvk.hu

Fényvillamos egyébként Debrecenben, Miskolcon és Szegeden is szokott járni ilyenkor, két éve például egy nemzetközi megmérettetésen pont a miskolcit választották meg Európa legmenőbb adventi villamosának. Bár egy csehszlovák gyártású Tatráról van szó, mégsem mondhatni, hogy a játékot kezdeményező cseh szavazók hazabeszéltek, hisz saját városaikban (Prága, Brünn, Plzen, Olomouc) futó járművekre is adhatták voksaikat.

Fotó: mvk.hu

A versenyen az MVK belsőleg is különlegesen kialakított szerelvénye győzedelmeskedett 39 százalékos aránnyal, 27 201 szavazattal, lekörözve cseh, szlovák, svájci, holland, osztrák, német és horvát társait (ebben a sorrendben).

Fotó: Nyiro Simon / bkk

Jövő szombaton Budapesten a Mikulás-troli is útnak indul, az egyelőre titok, hogy a legmodernebb Solarisok közül kerül majd ki, vagy a nyolc éve nyugdíjba vonult, szovjet gyártású ZIU-k megmaradt példánya áll ismét forgalomba. Őt a tervek szerint követi majd egy Mikulás-busz is. Legutóbb erről az Index egyik olvasója küldött be fotót, ami azért is érdekes, mert olyan kihaltnak tűnik rajta a környék, mintha legalábbis már akkor élt volna a kijárási tilalom.

Fotó: Index

A BKV azzal is próbál kedvezni a gyerekeknek, hogy egész decemberben mindössze 100 forintért vehetik igénybe a budavári siklót és a libegőt. Mondanám, hogy ha már fönn vannak a János-hegyen, akkor felülhetnek a Gyermekvasútra is, de a MÁV vezetésének döntése értelmében ott november 11-től a járványveszély miatt szünetel a személyszállítás.

Pedig épp a legutóbbi adventi időszakban érkezett meg a hűvösvölgyi járműtelepre a Gyermekvasút frissen felújított, egyedi festésű személykocsija. A különleges járművet Székesfehérvárról közúti tréleren szállították a budapesti kisvasút végállomásához, majd a közel 10 tonnás kocsiszekrényt egy 100 tonnás daruval emelték a keskeny nyomközű sínpárra. Ez sem mai darab: 1950-ben készült a Ganz–MÁVAG-ban az akkor még Úttörővasútnak nevezett vonalra.

Fotó: Szilvási János / eventmedia.hu

A jármű teljes külsejét borító grafika a kisvasutasok életét mutatja be, ezáltal kedvet csinálva a rajta utazó gyerekeknek, hogy legyenek tagjai a jövő gyermekvasutas generációjának, és jelentkezzenek a következő tanfolyamok egyikére. A vasúttársaság méltán lehet büszke erre a vonalra: a gyermekvasút 2015-ben bekerült a Guinness-rekordok könyvébe is, a tanúsítványa szerint 11,7 kilométeres hosszával a világon ez a leghosszabb olyan vasútvonal, ahol a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot is gyermekek látják el.

Fotó: wumm

És ha már vasútról beszélünk, nem feledkezhetünk meg a BKV-tól néhány éve a MÁV-hoz átszervezett HÉV-ekről sem, merthogy az utóbbi években fényhév is volt, bizony. Nem is akármilyen: egy olyan 70 éves járművet állítottak forgalomba, amelyből egyetlenegy van a világon, és csatoltak hozzá egy olyan kocsit, ami meg csak múzeumban létezik, így nem volt semmilyen hatósági engedélye. A hajdani Ganz-gyár büszkesége, az MVIII-as esetében az is kérdéses volt, hogy képes-e egyáltalán kijutni a cinkotai járműtelepről, mert minden működőképes összetevője a határértéken volt, ami meg nem működött rajta, ahelyett kellett valami más. Csakhogy közben kiderült, hogy egy kritikus csapágytípust húsz éve nem gyárt senki, és viszonylag kevés, marhabőrből vagy fából készült alkatrész van manapság raktáron. A szentendrei járműtelepen valahogy mégis mindent megoldottak.

Fotó: wumm

A Közlekedési Múzeum pedig kölcsönadta közel 80 éves PXV-ös személykocsiját azzal a kéréssel, hogy fényezzék le, és hozzák helyre – mindezt másfél hónap alatt. Biztos, ami biztos, a HÉV-flotta legerősebb villamos mozdonyát, az LVII-es „Tigrist” is kivezényelték, amelyen járműszerelőket és mérnököket is elbújtattak arra az esetre, ha gond adódna, de szerencsére nem volt rájuk szükség.

Amire még érdemes odafigyelni, ha nekiindulnának a buszos-villamosos-trolis körutazásra:

2021. január 3-ig közlekednek a különleges járművek;

szenteste és szilveszterkor ők is pihennek;

normál díjszabás mellett vehetők igénybe;

a járványügyi előírások (maszkviselés és távolságtartás) betartása ezeken is kötelező.

Ha meg az ajánlott programoknak csak a felét végigcsinálják, garantált, hogy nem lesz gond a gyerekkel sem lefekvéskor, és talán egy esti mese még mindig belefér. Hisz tudják, a villamos is aluszik...