Véget ért a 18. Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztivál

A rövidfilmek közül az orosz Gyina Velikovszkaja Ties (Kötelékek) című alkotása a zsűri Best of Anilogue díját és a közönségdíjat is kiérdemelte, a gyerekeknek készült művek közül a szintén orosz Aljona Baranova Leaf (Falevél) című alkotása kapta a 18. Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztivál díját a budapesti szemle online megrendezett első felvonásában – adták hírül az esemény Facebook-oldalán. Mindkét díjazott rövidfilmes a szakmai elismerés mellé ezereurós pénzjutalmat is kapott, mellettük Orosz Judit Odakint című alkotása a gyermekfilmes zsűri külön elismerésében részesült.

Az esemény első felvonását november 25–29. között tartották, és huszonnégy rövidfilmet zsűriztek. Olyan szakmai nagyságok értékelték a műveket, mint Pálfi Szabolcs magyar animációs rendező, Nancy Denney-Phelps amerikai–belga filmes újságíró és Aurelia Aasa észt filmkritikus.

Minden zsűritag kioszthatott egy különdíjat: Pálfi Szabolcs Zachary Zezima Friend of a Friend (Egy barátom barátja) című alkotását, Nancy Denney-Phelps Anita Killi Mother Didn't Know (Anyám nem tudta) című munkáját, míg Aurelia Aasa Alexandra Májová Washing Machine (Mosógép) című művét részesítette különdíjban.

A gyermekfilmek versenyében tizenöt alkotást minősítettek, itt is háromtagú volt a grémium: Saskia von Virag svájci kurátor és animációs rövidfilm-producer, Glaser Katalin magyar animációs rendező és Ligia Soare, a bukaresti Anim’est Animációs Filmfesztivál egyik alapítója zsűrizett.

A trió a már említett, oroszországi születésű, Prágában élő Aljona Baranova Leaf (Falevél) című filmjének ítélte oda a Best of Anilogue díjat. Ebben a kategóriában is voltak különdíjasok, Saskia von Virag Orosz Judit Odakint című alkotását, Glaser Katalin Gil Alkabetz A Stormy Night (Egy viharos éj) című művét, míg Ligia Soare Natalia Mirzoján Merry Grandmas (Boldog nagymamákat!) elnevezésű animációját jutalmazta különdíjjal.

Vasárnap (november 29-én) a Toldi Távmoziban a Best of Anilogue 2020 válogatásban újra láthatóak lesznek a nyertes alkotások, és egy portugál rövidfilm-válogatást is megnézhet a közönség, majd Zoomon találkozhat is a rendezőkkel. Az Anilogue második felvonását 2021. májusában rendezik meg, akkor várhatóan az Uránia, az Art+ és a Francia Intézet mozitermeiben lesznek a vetítések.