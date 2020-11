Komolyzenei karanténkoncert: ilyen volt a Beethoven-nap az Indexen

2020. november 28-án délelőtt 11 órától Beethoven kamaradarabjainak legjava szólt.

A 18.30-kor kezdődő esti hangverseny fókuszában a szimfonikus zene állt.

Beethoven egyedüli, D-dúr hegedűversenyének már a XIX. században nagy kultusza alakult ki, a romantikus hevületű III. (c-moll) zongoraverseny pedig a mai napig megérinti hallgatóságát. Ez Baráti Kristóf (hegedű) és Berecz Mihály (zongora) interpretációjából is egyértelműen kiderült. Ezt a hangversenyt Beethoven IV. szimfóniája zárt, ami azért is érdekes, mert ez a zenemű a martonvásári Brunszvik-kastélyban született, és anno Berlioz, Schumann és Mendelssohn is a zeneszerző legsikerültebb alkotásai közé sorolta.