Zarándokhely lett Benkő László fája

Egy hete a Farkasréti temetőben kísérték utolsó útjára Benkő Lászlót. A pandémia miatt csak zárt és igen szűk körű megemlékezést tarthattak az Omega billentyűsének tiszteletére, de a rajongók így is megtalálták a módját, hogy elbúcsúzzanak.

A zenész évekkel ezelőtt egy fát ültetett el az otthona közelében, ide hozzák a rajongók a mécseseket és a gyertyákat, valamint a különféle megemlékező szalagokat – írja a Ripost.

Esténként vagy én, vagy anyu, elmegyünk rendet tenni a fához. Hallottunk már pletykákat arról, hogy az üres mécsestartók néhány kutyasétáltatónak problémát okoznak, zavarja őket a közlekedésben vagy a kutyájuk miatt aggódnak. Részben érthető, hiszen még most is sokan jönnek leróni a tiszteletüket apám emléke előtt, így egyre több a gyertya a fa körül. Vannak, akik esténként visszajárnak, hogy a már elaludt mécseseket újra meggyújtsák. Ha lehet ilyet mondani, gyönyörű a gyertyák fénye, de valóban muszáj rendet tartani, amit mi meg is teszünk