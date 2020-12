Négylovas hintón kísérik utolsó útjára Grófót

Királyi temetésben lesz része az ország egyik nemrégiben elhunyt mulatós zenészének, Grófónak, azaz Kozák Lászlónak. A 49 éves muzsikus a koronavírus miatt vesztette életét, és Szolnokon fogják jövő szombaton örök nyugalomra helyezni.

A Blikk arról ír, hogy virrasztást tartottak Grófo tiszteletére, de azt a kijárási tilalom miatt kora délutántól kezdték el, hogy mindenki időben hazaérhessen. A muzsikus imádta a töltött káposztát, amely mindennap az asztalára került, így a halotti toron is a kedvencével kínálják majd a vendégeket.

A szertartásra az ország minden szegletéből érkeznek vajdák, már intézzük az engedélyeket, hogy a kijárási tilalom ellenére is jelen lehessenek. Rengeteg gyászoló várható jövő szombaton a szolnoki temetőbe, ahol a legendás zenész mellé helyezik legkedvesebb tárgyait, elhúzzák kedvenc nótáit. Grófo tamburán játszott, a hangszere mellett kedvenc ruhái, szerettei fotói is mellé kerülnek a koporsóba, illetve a 4 × 4 méteres kriptába. Az biztos, hogy oláh cigány nyelven is elköszönünk tőle. A katolikus egyház imáival adjuk lelkét az Úrnak, és cigányzeneszóval kísérjük a négylovas hintóban lévő koporsóját utolsó útjára