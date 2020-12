Dzsessz, metál, operett – a Virtuózok döntősei mindent beleadtak

Múlt héten összeállt a nemzetközi zenei vetélkedő döntőjének tízfős csapata, most a mesterkurzus ideje jött el.

Mivel most zenei ítéletet nem kell mondani, hisz senki nem eshet ki, az ifjú osztrák színésznő, Coco Kőnig a szuperzsüror. Ő a produkciókat előadóművészi szemmel értékeli.

A 14 éves Abouzahra Amira ezúttal egy ritkán játszott zeneművet, d-moll hegedűversenyt játssza Henri Vieuxtemps-tól. Csukott szemmel hegedül, sok érzelemmel, elmélyülten, átszellemülten. Minden egyes frázisa mögött van egy gondolat, mondja Miklósa Erika.

A lengyel hárfaművésznő, Zarina Zaradna 9 évével még csak három éve hárfázik, így került ilyen előkelő helyig a Virtuózok műsorában. Francois-Joseph Naderman Sonata No. 6 című művét adja elő: elegánsan játszó hárfázó angyalka.

Ebben a részben kulisszatitkokat is láthattunk a háttérstábról, a fellépőruhákról, a látványról, a tolmácsokról és a versenyzők köztes programjairól.

A cseh Martin Sulz harmonikáson karvédő van, hogy ne tapadjon rá a celluloidból készült, 15 kilós harmonika. Ő most mást mutat, mint az előző alkalommal. „Néha felnézhetnél, hogy a közönség lássa a szemedet, erre a komolyzenében olykor szükség van” – javasolja neki Miklósa Erika.

Alzbeta Reháková Szlovákiából ezúttal Lehár Ferenc Meine Lippen (Olyan forró ajkamról a csók) című dalát énekli a Giuditta című operettből, Miklósa Erika szerint fantasztikusan, bár kissé több szöveget kéne mondania. A lengyel operaénekesnő zsűritag, Alicja Wegorzewska szerint ezt a művet a legnagyobb operaénekesek énekelték, ezért vigyázni kell a szövegmondással.

A versenyzőkön érződik, hogy mostanra már otthonosabban mozognak a stúdióban, oldódnak.

Vuk Vukajlovic szerb gitárművész is lazább, lezserebb az előző bemutatkozása óta, most metált is játszik a zsűri kérésére. Elmondja, mindig hord maníkűrkészletet magával, mert ha letörik a körme, nem tud játszani.

Egy letört körmön egy produkció múlhat.

Neki azt javasolják, fésülje úgy a haját, hogy látszódjon a szeme és a tekintete, bár valaki szerint éppen így titokzatos a produkciója.

A 17 éves Eduart Koller a döntőre Korngold Hegedűversenyével készül – akárha a Jurassic Parkból játszana.

A szerb Kristina Vasic a maga 8 évével a legfiatalabb döntős, a műről, amit most játszik (Colin Cowles-tól a Miopic Mice) azt mondja, nehezebb, mint a Caravan, ezért ezer százalékot fog beleadni. De ugyanolyan lenyűgöző és magával ragadó, mint az előző adásban Duke Ellington dalával. Játékával a Budafoki Dohnányi Ernő Zenekar tagjait is felvidítja, mosolyra fakasztja.

Dawid Siwiecki harmonikás felszabadultan, önfeledten és virtuózan játszik azon a hangszeren, amit iskolájától kölcsönzött. A kis faluból jött versenyzőnek továbbra is legfőbb álma egy saját harmonika.

A szlovák Anna Maros, a furulya virtuóza bízik abban, hogy megnyeri a versenyt. Amikor azt mondja bárkinek, furulyán játszik, mindenki műanyag furulyára gondol, de neki fafurulyája van. Akárcsak a középdöntőben, most is végigvirtuózkodja az estét a zenekarral. Peter Valenkovic zsűritag reméli, ő lesz a leghíresebb furulyaművész a világon.

És a műsor végére marad a koronaékszer: Rozsonits Ildikó játéka.

Ezúttal Liszt 7. rabszódiáját játssza elképesztő virtuozitással, gazdag dinamikai palettán, bravúros technikával. Olyan, mintha most születne meg a zene a keze alatt, mintha most alkotná meg a művet, mely az ő előadásával nyeri el végső formáját. S valóban, újraalkotja a Liszt-darabot, Miklósa Erika meg is jegyzi, számos interpretációban hallotta már, de ilyenben még nem, ez egyedül az ő sajátja. Ildikó az a versenyző, akinél tényleg mindig érződik az egyéni mondanivaló, hogy mennyire átgondolta a művet minden apró részletében, és mindezt átengedi egész testén-lelkén, teljes valóján.

Játéka szellem és lélek felemelő egmásra találkozása. De a legszebb az a produkciójában, ahogy ő maga találkozik a művel.

Egyszerűen katartikus, látványában is. Ebből az adásból megtudjuk, Csillagok háborúja filmeket is írt már új karakterekkel, illetve sci-fi regényeket, s szeretné, ha később a könyvei híresek lennének.

A műsort pedig egy tét nélküli versenyző, a világ egyik leghíresebb zongoraművésze, a kínai Lang Lang zárja, aki három évesen kezdett zongorázni a Tom és Jerry hatására, melyben elhangzik Liszt Ferenc 2. magyar rabszódiája. A fenomemális billentésű virtuóz hatására Kínában 40 millió ember döntött úgy, hogy zongorázni kezd. Lang Lang elkötelezett híve a tehetségkutatásnak, ezért vállalt a sztárvendégséget a Virtuózokban. Mendelsson Dal szöveg nélkül című művét játssza.

Szereplése méltó lezárása a mesterkurzusnak, mi pedig egyre izgatottabban várjuk, ki lesz a győztes.