Búcsúüzenetek Bergendy Istvánhoz

De látod, elmúlt már, s ki most előtted áll

Demjén Ferenc, a Bergendy-zenekar egykori énekese a Már sohasem kérlek című dalának szövegrészletével búcsúzik közösségi oldalán a 81 éves korában elhunyt Bergendy Istvántól.

A posztot Keresztes Ildikó énekes is megosztotta, és ezt írta hozzá:

Ez too much erre az évre... drága Pista, nyugodj békében... ne aggódj, odaát is röhögünk jókat...