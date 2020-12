Magyar siker: Rozsonits Ildikó nyerte a Virtuózokat

Már ismerjük a résztvevőket. Már bemutatkoztak nemegyszer. Már megmérettettek többféle zsűri előtt. Most Placido Domingo előtt léptek fel. A Maestro 50 éves karrierje során több mint 150 szerepet énekelt. A tehetségkutató műsor jó barátja, szuperzsürora, sőt részvényese. Tudja, mit jelent egy ilyen verseny. A Domingóval való találkozást minden versenyző óriási élményként értékelte és mindenkit inspirált a jelenléte.

Rozsonits Idikó, a 14 éves, káprázatos tehetségű zongorista a verseny folyamán minden gátlását legyőzte. Találkozott önmagával, megváltozott a személyisége. Ennek persze leginkább saját nyitottsága, bátorsága és varázslatos, sokszínű személyisége a záloga. Mendelssohnt választani hozzá méltó merészség a döntőre. Produkciója utáni eufóriája, megnyilvánulása olyan, mintha már megnyerte volna a versenyt, bármi is legyen az eredmény. Ő már kinyílt önmaga számára, megtalálta személyiségének legnapfényesebb részét, fényes jövő áll előtte.

Billentése Olyan könnyed, hogy azt még Rubinstein is megirigyelhetné.

Illetve már most, 14 évesen van saját billentéstechnikája. Mendelssohn g-moll zongoraversenyének 3. tétele után egybehangzó a zsűritagok elismerése. Placido Domingo is bevallja, így még nem hallotta ezt a művet. Rozsonits Ildikó tehetsége megkérdőjelezhetetlen, mindenen átsütő, személyisége varázslatos. Így gondolták ezt a visegrádi négyek is.

Ráadásul a másik magyar versenyzőt, Amira Abouzahrát legyőzni külön érdem, ugyanis a varázslatos ifjú hegedűs tehetsége is megkérdőjelezhetetlen. Ő már játszott is együtt Placido Domingóval. A döntőre Wagner Albumblatt című művét játssza gyönyörűen. Produkciója hallatán Miklósa Erikának elsősorban zsebkendőre lenne szüksége, neki a szépségtől a hátán futkos a hideg. Domingo azt mondja:

Bámulatos volt, ahogy ezt a fantasztikus darabot, mondhatni, elénekelted a hangszereden.

A szerb Kristina Vasic kissé túl komoly darabot választ a döntőre, s bár kiválóan birkózik meg vele, az elődöntőben választott száma, Duke Ellington Caravanja jobban illik az egyéniségéhez, vagy legalábbis érdekesebb színeket varázsolt elő belőle. Talán ez is oka lehet, hogy a mindvégig akár szupergyőztesként is esélyesnek tartott 8 éves művésznőt most honfitársa, Vuk Vukajlovičmegelőzi. Vuk ezúttal olyan darabot választ, melyben nagyon különböző érzelmeket s technikákat lehet bemutatni. És hát nem könnyű egyedül lenni a színpadon egy szál gitárral. Mégis megnyeri a versenyt.

A szlovák Alzbeta Reháková döntőbeli produkciója is csodálatos:

olyan dühvel énekli Elvira áriáját, a Chi mi dice mait Mozart Don Giovannijából, mintha ki akarná vágni hűtlen szeretője szívét.

Nem könnyű 18 évesen ezt a szerepet énekelni, mondja Domingo is, hiszen hiányzik hozzá a megfelelő élettapasztalat, ezért óva inti a művészt, hogy ezt ilyen hamar énekelje, nem mintha nem állna jól neki a szerep.

Ajna Maros furulyaművész azonban, saját maga legnagyobb döbbenetére is, legyőzi ezt a csodálatos énekest. Többet hoz ki a furulyából, mint akár a zsűritagok vagy bármelyikünk erről az egyszerű hangszerről képzelne. Domingo csak ennyit mond: Nagyon nagy művész vagy.

A cseh Eduart Kollert most többet mutat meg személyiségéből, többször felnéz a zsűrire, keresi a szemkontaktust, ahogy tanácsolták neki az előző adásban. Mégis legyőzi Martin Sulz harmonikás a döntőben. Martin is kilép komfortzónájából és most először a zenekarral játszik. Piazzola Oblivion című művében csak egy hangszín áll rendelkezésre, ráadásul a bal kéz nem is játszik. Domingo szerint szívét-lelkét beleadja. Produkciója után egy polkát is elővezet, egy kis népzenét, csakhogy megmutassa a Maestrónak. Énekel is hozzá, nagy sikerrel.

A lengyel Dawid Siwiecki harmonikás az a versenyző, aki bérli a hangszerét, hogy felléphessen. Produkciójától az egész zsűri le van nyűgözve. Gabriella, a cseh zsűritag a játéka hallatán ma is ejt pár könnycseppet. Szerinte csodás, ahogy a két kezével együtt játszik, ilyen előadóművésszel még nem találkozott sohasem. Domingo szerint skálái bámulatosak, hihetetlenül játszik. Beyond my understanding – adózik az ifjú harmonikás.

Le is győzi a 9 éves Zarina Zaradnát, aki most játszik zenekarral életében először, és még mindig olyan, mint egy angyal.

Borítókép: Rozsonits Ildikó Fotó: virtuozok.hu Fotós: Hegedűs Bence