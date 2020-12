Így készül Törőcsik Mari a velemi karácsonyra

Elszigetelten tölti velemi otthonában az ünnepeket kétszeres Jászai Mari- és háromszoros Kossuth-díjas színésznő, Törőcsik Mari. Az elmúlt években az ünnepeket családja és barátai társaságában töltötte, idén azonban csak az ápolója lesz mellette.

A járvány kitörése óta szinte teljesen elzárta magát a külvilágtól. Nemcsak idős kora miatt van kitéve a veszélynek, de krónikus tüdő- és felső légúti megbetegedése is indokolja, hogy most kerülje a találkozásokat.

- Az ünnepek alatt is hívni fogom, ahogyan a többi barátja is így tesz majd. Karácsonykor is, ahogy mindig, mellette lesz a segítője, aki természetesen elkészíti az ünnepi menüt is - árulta el a Ripostnak a 85 éves színésznő barátja, Jordán Tamás.