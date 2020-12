Maradj otthon! És játssz koronavírusost...

Ha valakinek nem elég az idei év járványügyi csapásaiból és van olyan perverz, hogy még szabadidejében vagy szeretteivel töltött röpke pillanataiban is ezeket idézze meg, annak legyen mondva. Szóval ha akad olyan ember, aki még társasjátékozás közben is a maszkhordást rémét, a kézfertőtlenítő mennyei illatát vagy a korlátozásokat szeretné megélni, igaz, vicces formában, akkor az játsszon bátran ezzel a társasjátékkal, mely igazából a tavaszi karanténidőszak nehézségeit, egész megváltozott, covid-sújtotta életünket kívánja meghitt családi pillanatainkba becsempészni.

A Maradj otthon! nevű, 2-6 fő által játszható társasjáték a mostani ünnepi korlátozások közepette sajnos újra aktuálissá válik, ezért

ha valaki hisz a homeopátiában vagy a kutyaharapást szőrivel népi bölcsességben, hát toborozza össze háznépe apraját-nagyját, s transzformálja a kőkemény rögvalót játékká.

Végül is ez még Roberto Benigninek is sikerült Az Élet széppel, biztos akad, akinek sikerül a maradjotthonozás közben.

Nézzük hát a kártyákat, amiket a kekjatek.hu szellemi termékének kipróbálása során húzhatunk, ha a tábla megfelelő mezejére lépünk. (Az eredeti játékot Lenhardtné Kwaysser Fatime, 2020 Szupertanár díj nyertese készítette a karantén alatt saját osztálya számára, később ezt fejlesztette tovább a Kékjáték segítségével.)

Elfogyott a cukor és a rizs a boltban, de a többi vásárló kocsijából összeloptad a szükséges mennyiséget. (Más kérdés, hogy ezért miért jár plusz két pont.)

Húsvétra lementetek a nyaralóba, de a szomszédok kihívták a polgárőrséget, akik hazazavartak.

A kártyákról az elmélet és gyakorlat közti morális összefüggésekre való figyelemfelhívás vagy a népnevelő célzat sem marad el:

Maradj otthon videót készítettél a közösségi oldaladra, majd lementetek focizni a srácokkal a térre. (Ezért jogos a -3 pont)

Egész héten ugyanabban a ruhában voltál otthon, így védted a környezetet (jutalmad +2 pont)

A játék legnagyobb erénye a kordokumentálás játékszférába emelésén túl a humora:

Online kórusban énekeltél, de szerencsére senki nem hallotta. Katartikus élmény volt, neked. (+2 pont)

Parókában és álruhában sikerült becsúsznod a boltba délelőtt tízkor (+3 pont)

Kiültél a kertbe napozni, erre két szomszéd kezdett el rögtön füvet nyírni.

Elfogyott a WC papír, de legalább félig kiolvastad közben a Háború és békét.

És a kedvencem:

Hosszas szaladgálás után vettél 30 kiló lisztet, de otthon rájöttél, hogy még soha nem sütöttél semmit.

S hogy a játék játszása során elérik-e a játékkészítők az áhított célt, hogy legyünk fegyelmezettebbek és közösen küzdjünk a század legnagyobb csapása ellen, hát ennek csak Játékisten a megmondhatója. Mindenesetre a távolságtartás a játéktáblán is kötelező, a győzelemhez pedig nemcsak 19 pont, de természetesen maszk és kézfertőtlenítő is szükséges. Ha pedig ellenfeleinket és a vírust is legyőztük, akkor ugorjunk be gyorsan egy szellemfrissítő Activitybe vagy Gazdálkodj okosanba. Szigorúan maszk nélkül.

