22 milliárd forintból folytatódnak idén a kulturális beruházások

Idén is rendelkezésre állnak a kulturális ágazatban szükséges források, több mint 22 milliárd forint garantálja az ágazati beruházások, fejlesztések folytatását – közölte az MTI-vel az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi).

A kulturális terület fejlesztése nem állhat le, a forrásokat biztosítani fogjuk 2021-re is

– idézi a közlemény Fekete Péter kultúráért felelős államtitkárt, aki szerint a kulturális ágazat minden szegmensének fejlesztését kiemelten kezelik, így a színház mellett a cirkuszra, a múzeumokra, a könyvtárakra, a levéltárakra, a közösségi intézményekre, az állatkertekre és az egyéb előadóművészeti intézményekre egyaránt kiterjednek a fejlesztések.

A Néprajzi Múzeum Városliget melletti főépületének kivitelezése az ütemezésnek megfelelően halad, intenzíven zajlik az új állandó kiállítás előkészítése;

idén megkezdődik a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Artistaképző iskolájának helyet adó csarnokok felújításának tervezése;

elindul a Magyar Nemzeti Levéltár nagyszabású fejlesztési programja, amelyben megvalósul az Országos Levéltár főépületének rekonstrukciója és a Lángliliom utcai raktár- és kutatási bázis korszerűsítése, bővítése;

zajlik a szolnoki Szigligeti Színház és a debreceni Csokonai Színház, valamint az annak játszóhelyeként működő Latinovits Színház felújítása;

folyik a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház, a kecskeméti Katona József Színház és a budapesti József Attila Színház rekonstrukciójának tervezése;

elkészültek a veszprémi Petőfi Színház felújításának tervei is.

Fontosnak tartom az országos kulturális intézményeket érintő beruházások mellett a vidéki térségek kulturális fejlesztéseit, ugyanis azok révén nő az egyes települések és térségek vonzereje, lendül fel a települések gazdasága, erősödik a közösség megtartó ereje

– hangsúlyozta Fekete Péter.

A tárca közlése szerint a Modern Városok Program keretében a győri Xantus János Állatkert, valamint a Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő békéscsabai Munkácsy-negyed fejlesztése is menetrendszerűen halad, de a vidéki beruházások sorában kiemelt figyelmet élveznek a decsi és a szedresi kultúrházfejlesztések, a balassagyarmati színház előkészítése, a tatai könyvtár és művelődési ház beruházása, valamint a nemzetközi hírű vértesszőlősi régészeti bemutatóhely látogatóbarát fejlesztése is.

Folytatódik a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének második fejlesztési üteme: épül a kisvárosi egység, már elkészült több falusi porta és a nyárádgálfalvi unitárius templom. A beruházás folytatása és ezzel párhuzamosan a kiállítások létrehozása az idei év fő feladata.

Zajlik a Makovecz Imre életművét megőrző beruházási program, amely mintegy 35 hazai településen – például Bakon, Bagodon, Kakasdon, Makón, Sárospatakon és a fővárosban –, valamint határainkon túl – például Csíkszeredában, Kolozsváron, Temesváron – támogatja az építész meg nem valósult terveinek kivitelezését és az általa tervezett épületek felújítását.

Folytatódik a komolyzene népszerűsítésére hivatott Térzene Program, amely tavaly országosan csaknem kétezer ingyenes köztéri koncerttel tette közösségi élménnyé a klasszikus zenét.

A Köszönjük Magyarország! Program – munkalehetőséget biztosítva a független előadóművészeknek – idén is eljuttatja a kultúrát Magyarország legeldugottabb településeire is. Tavaly 10 művészeti kategóriában 2800 támogatott előadóművész 2500 ingyenesen látogatható programot valósított meg változatos helyszíneken a könyvtáraktól az idősotthonokig, a nagyvárosoktól a kistérségekig. Az Emmi legalább ennyi programot tervez erre az évre is.

A Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 projekt részeként 2021-ben megújul a Magyar Nemzeti Múzeum tagintézményeként a balácai római kori villagazdaság, továbbá elkészül a székesfehérvári Szent István király Múzeum teljes rekonstrukciója is, amelynek köszönhetően jövőre megnyílik az Árpád-ház korát bemutató, nagyszabású kiállítás – áll az Emmi közleményében.