Csepregi Éva még mindig szenved a koronavírus tüneteitől

Egy hónappal a betegsége után is vannak még tünetei Csepregi Évának, a Neoton Família énekesének. Igyekszik azonban a körülményekhez képest ismét teljes életet élni. Jól tudja, hogy egy idő után ismét elkaphatja a vírust, de bízik benne, addigra már megkaphatja a védőoltást – írja a Ripost.

Még nem jött vissza a szaglásom, szerintem olyan nyolcvan százalékos lehet. Amikor főzök valamit, közel kell mennem a fazékhoz, hogy igazán érezzem az étel illatát, de ugyanígy van a parfümmel is. Ez még nem az igazi, de úgy hallottam, hogy akár hónapokig is elhúzódhat, mire ismét százszázalékos lesz. Most türelmesnek kell lennem