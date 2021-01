Francia filmfesztivál online egy hónapon át

Február közepéig tíz francia film látható a Cinegón. A MyFrenchFilmFestival, az UniFrance és a Francia Intézet szervezésében rendezett fesztiválra beválogatott alkotások francia nyelvűek, de többségükhöz társul magyar és angol felirat is. A játékfilmek fizetősek, de mellettük ingyenesen elérhető 20 animációs és rövidfilm is a MyFrenchFilmFestival.com oldalon.

A válogatásba bekerült alkotások:

Ha már fel kell nőni

2019, francia dokumentumfilm, 135 perc

rendező: Sébastien Lifshitz

Francia nyelven, angol és magyar felirattal

Emma és Anaïs a legjobb barátok, életük szinte mégis mindenben különbözik, a szociális hátterüktől kezdve a személyiségükig. A film 13 éves koruktól felnőtté válásukig követi nyomon a két tinédzsert, hétköznapi életük radikális változását bemutatva. Személyes történetükön keresztül különös portré rajzolódik ki Franciaországról és annak közelmúltbeli történelméről.

Neked is jár a szerelem

2019, francia romantikus film, 99 perc

rendező : Hafsia Herzi

Francia nyelven, angol és magyar felirattal

Lila mindennél jobban szereti Rémit, ezért nehezen éli meg hűtlenségét és szakításukat. Egy nap Rémi bejelenti, hogy elmegy Bolíviába, hogy végiggondolja az életét, és megértse elkövetett hibáit. Ez azt az érzést kelti a lányban, hogy kettejük története még nem ért véget. Viták, vigasztalódások, bizakodások között az őrületig való szerelemben Lila egyre messzebbre sodródik. Fotó: Francia Intézet Ez mekkora!

2020, francia vígjáték, 101 perc

rendező: Sophie Letourneur

Francia nyelven, angol és magyar felirattal Claire ritka zongorista tehetség. Körbejárja a világot férje és egyben ügynöke, Frédéric segítségével. Tökéletes harmóniában élnek, nem is akarnak gyerekeket. Ám a Párizs–New York repülőjáraton Frédéric tanúja lesz egy szülésnek, ami felébreszti benne a mélyen szunnyadó apai vágyat. Miután kicseréli felesége fogamzásgátló tablettáit, Claire a legrosszabb rémálmára ébred, arra, hogy terhes.

Felicitá

2019, francia vígjáték, 88 perc

rendező: Bruno Merle

Francia nyelven, angol és magyar felirattal

A 11 éves Tommy ismét útra kel különc szüleivel. Frissen szabadult apja ezúttal megígéri neki, hogy nem fog lemaradni az iskola első napjáról. Ezt persze még azelőtt történik, hogy ellop egy sportautót, eltűnik az anyja, és megjelenik egy asztronauta – szó szerint a semmiből.

Just Kids

2019, francia dráma, 102 perc

rendező: Christophe Blanc

Francia nyelven, angol felirattal.



Miután a három testvér, Jack, Lisa és Mathis elvesztették szüleiket, meg kell küzdeni magukért. A 19 éves Jack kérvényt nyújt be, hogy gyámja lehessen testvéreinek, és hamarosan ő felel mindenért: saját jövője mellett a hamarosan felnőtt húgáért, de főleg tízéves öccséért. Lisa elhagyja a várost, hogy Dél-Franciaországba költözzön. Hasonlóan dönt Jack is, aki öccsével kel útnak. A kaland, az újrakezdés erőt ad nekik, miközben vállukon cipelik múltjukat is.

Camille

2019, francia dráma, 90 perc

rendező: Boris Lojkine

Francia nyelven, angol és magyar felirattal

Locarnói Nemzetközi Filmfesztivál 2019 – Közönségdíj



Camille, a fiatal és idealista fotóriporter Közép-Afrikába utazik, hogy tudósítson a készülődő polgárháborúról. És nemcsak az ország, hanem hamarosan az események forgataga is magával ragadja.

Orphée

1950, francia fantasy film, 95 perc

rendező: Jean Cocteau

Francia nyelven, angol felirattal

Jean Cocteau klasszikusa a jelenbe helyezi Orfeusz tragédiáját. A történet egy sor költői, gyakran nehezen megfejthető metaforából tevődik össze. A költő Orfeusz megismeri Halál hercegnőt, aki teljesen elvarázsolja őt. Amikor a hercegnő gyilkosokat küld a férfi felesége, Euridiké ellen, Orfeusz hitvese keresésére indul.

Les Héros ne meurent jamais / Heroes Don't Die

2019, francia dráma, 85 perc

rendező: Aude Léa Rapin

Francia nyelven, angol felirattal.



Miután egy idegen megállítja Joachimot egy párizsi utcán, elkezd abban hinni, hogy egy szerb katona reinkarnációja, aki ugyanaznap halt meg, amikor ő megszületett. Barátjával, Alice-szal és egy kis filmes csapattal útra kel Boszniába, hogy megismerje előző életét. Az országban továbbra is a háborús múlt kísért, Joachim pedig rátalál a halhatatlanságra.

Josep

2020, francia-belga-spanyol animációs film, 74 perc

rendezők: Aurel, Frédérik Chaillou

Francia nyelven, angol és magyar felirattal



1939 februárja. Spanyol köztársaságiak Franco diktatúrája elől Franciaországba menekülnek. A francia kormány a szabadságukat korlátozó gyűjtőtáborokban helyezi el a menekülteket, ahol alig jutnak tisztálkodási lehetőséghez, vízhez és élelemhez. Az egyik ilyen szögesdróttal övezett táborban két férfi barátságot köt. Egyikük egy őr, a másikuk Josep Bartoli, a Franco rendszere ellen harcoló illusztrátor.

Madame

2019, svájci dokumentumfilm, 93 perc

rendező: Stéphane Riethauser

Francia nyelven, angol felirattal.



Egy nagymama és unokájának intim beszélgetése szexualitásról, genderkérdésekről és az identitás továbbadásáról. A családi archív felvételekből készült dokumentumfilmben a rendező érzékenyen mutatja be, ahogy nagymamájával megküzdenek a köztük lévő generációs különbségekkel, akárcsak Svájc konzervatív, patriarchális társadalmával.