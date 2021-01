Születésnapi fotó küldött a Baltazár Színház

A Baltazár Színház így ír társulatának jeles eseményéről közösségi oldalán. Majd így folytatja:

Az idei egy másfajta év, de ez nem szomorít el minket. Ahogy a világ számára, úgy számunkra is ez a változás időszaka, igyekszünk belőle profitálni. Most kicsit magunk felé fordulunk, újratanuljuk azt, amit már ismerünk. Aztán hamarosan újratanuljuk az együttlétet is, és még jobban fogjuk értékelni az időt, amit egymással és veletek tölthetünk.

Büszkék vagyunk erre a 23 évre, és nagyon hálásak is azért a sok szeretetért, amit tőletek kapunk. Hamarosan találkozunk!