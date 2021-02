Két posztumusz díjra is jelölték Chadwick Bosemant

Két posztumusz díjra is jelölte Chadwick Bosemant a Nemzeti Társaság a Színes Bőrű Emberek Előrejutásáért (NAACP). A tavaly augusztusban elhunyt színészt két utolsó filmes szerepéért jelölték − közölték az NAACP Image Awards szervezői.

Az MTI beszámolója szerint a 43 évesen, rákban meghalt színészt a legjobb főszereplőnek járó díjra jelölték a Ma Rainey: A blues nagyasszonya című film dzsessztrombitásának a megformálásáért. Spike Lee Az 5 bajtárs című drámájában nyújtott alakításáért pedig a legjobb mellékszereplő kategóriájában kapott jelölést.

A film, a televízió, az irodalom és a zene világában nyújtott teljesítményeket díjazó NAACP-díjakat március 27-én adják át.

A Ma Rainey: A blues nagyasszonya és Az 5 bajtárs mellett A Jangle család karácsonya és a One Night in Miami című filmeknek is több kategóriában van esélye a díjra. Az NAACP Image Awards elismeréseit idén 52. alkalommal adják át.