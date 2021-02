Bochkor Gáborék megvédték Hosszú Katinkát

Az ATV #Bochkor című műsorában téma volt Hosszú Katinka, aki sok támadást kapott amiatt, hogy delfinnel úszott egy medencében Dubajban. A hozzászólók azt sérelmezték, hogy ezeket a delfineket bezárva, már-már rabszolgaként tartják, és kegyetlen módon elszakítják a családjuktól.

A műsorba Tóth Andi és Muri Enikő énekesnőt, Dombóvári István humoristát és Csonka András színészt is meghívta Bochkor Gábor műsorvezető. Mindannyian megvédték a többszörös olimpiai bajnok úszónőt.

Ez egy iszonyatos baromság, amiket a kommentelők írnak neki. Sokkal borzalmasabb látvány egy állatkertben a ketrecekben látni egy állatot, miközben azért ezek a delfinek kulturált körülmények között élnek

– mondta Csonka András.

Bochkor Gábor is azon értetlenkedett, hogy miért Katinkán verik ezt le. Hozzátette: az is tévedés, hogy a delfinek klóros vízben élnek, hiszen a medencékben sós tengervíz van, ahogy a tengerekben és óceánokban is. Dombóvári István sem finomkodott, szerinte álságos állatvédelemről van szó: